Aktuelle Focus-Money-Studie zeichnet E.ON als beliebteste Marke aus München. E.ON ist die beliebteste Marke der Branche: Das ergab die aktuelle Focus-Money-Studie "Kundenlieblinge 2018". Die Studie ist die größte Untersuchung zur Markenstärke aus der Perspektive der Verbraucher. Ausgewertet wurden dabei 53 Millionen Kundenstimmen zu über 3.000 Marken aus 146 Branchen. Gefragt wurde dabei nach Preis, Service, Qualität und Ansehen. Analysiert wurden Kundenstimmen aus den sozialen Medien, Foren und weiteren Online-Quellen im Zeitraum von Juni 2017 bis Mai 2018. E.ON konnte sich von insgesamt elf weiteren Stromanbietern absetzen und führt das Ranking mit voller Punktzahl an.



"Wir sind stolz auf die Auszeichnung als beliebteste Marke der Branche", sagt E.ON-Geschäftsführer Wolfgang Noetel. "Das zeigt, dass wir auf die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und den Kunden konsequent in den Mittelpunkt stellen." Eine kundenfreundliche Gestaltung aller Serviceprozesse steht bei E.ON im Mittelpunkt. Ein Beispiel: Gibt der Kunde seinen Zählerstand ein, kann er direkt im Anschluss seine aktuelle Rechnung anfordern und bekommt diese direkt zugeschickt.



Bereits seit 2015 wird E.ON bei den Umfragen des Magazins Focus Money als Energiedienstleister mit dem besten Service ausgezeichnet und landet regelmäßig als Servicekönig auf Platz 1.



