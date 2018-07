DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.11 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.806,50 +0,12% +3,39% Euro-Stoxx-50 3.523,80 +0,33% +0,57% Stoxx-50 3.162,55 +0,34% -0,48% DAX 12.793,52 -0,04% -0,96% FTSE 7.745,74 +0,58% +0,17% CAC 5.495,83 +0,08% +3,45% Nikkei-225 22.553,72 +0,04% -0,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,47% -14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,73 70,46 -0,6% -0,40 +18,6% Brent/ICE 74,83 74,97 -0,2% -0,14 +15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.219,72 1.221,76 -0,2% -2,04 -6,4% Silber (Spot) 15,46 15,51 -0,3% -0,04 -8,7% Platin (Spot) 830,75 829,00 +0,2% +1,75 -10,6% Kupfer-Future 2,77 2,78 -0,3% -0,01 -16,9%

Für leichten Druck auf die Ölpreise könnte die Meldung gesorgt haben, wonach US-Präsident Donald Trump bereit sei, sich mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani zu treffen. Wenn die iranische Führung ein Treffen wünsche, dann tue er dies, sagte Trump. Sollte es hier eine Annäherung geben, könnte wieder die Spekulation auf mehr iranisches Öl auf dem Weltmarkt die Runde machen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nachdem sich die Wall Street im Juli die meiste Zeit in Partylaune gezeigt hat, scheint die Luft seit ein paar Tagen raus zu sein, je näher der Monatsultimo rückt. Auch am Dienstag sieht es nicht nach Kauflaune aus. Die Analysten von Morgan Stanley sprechen denn auch von Ermüdungserscheinung. Die positiven Impulse der jüngsten Zeit stützten nicht mehr und neue seien derzeit kaum in Sicht. Der Verkaufsprozess habe gemächlich, aber stetig begonnen und die Gewinner des Jahres hätten am stärksten abgegeben. Die begonnene Korrektur könnte die größte seit Februar werden. Sollte sich der Abschwung auf Technologie-, Konsum- und Kleinwerte konzentrieren, wie von Morgan Stanley vermutet, dürfte es umfangreiche negative Auswirkungen auf das Durchschnittsportfolio haben. Der nächste wichtige Impuls dürfte von den Apple-Geschäftszahlen kommen. Diese werden am Dienstag aber erst nachbörslich veröffentlicht. Davor gilt es noch eine ganze Reihe von Konjunkturdaten zu verarbeiten. Zuletzt hatten makroökonomische Signale aber kaum Einfluss auf das Marktgeschehen. Der Fokus liegt eindeutig auf der Berichtssaison der Unternehmen und die läuft in den USA anders als in Europa überwiegend sehr erfreulich.

Illumina schießen vorbörslich um 6,5 Prozent nach oben. Das Biotechnologieunternehmen hatte besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt und kündigte zudem einen 20-prozentigen Umsatzanstieg im laufenden Jahr an.

Bei Texas Roadhouse drücken die Geschäftszahlen dagegen auf den Kurs, der um 9,4 Prozent einbricht. Der Restaurantbetreiber enttäuschte bei Gewinn und Umsatz.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

14:30 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Im Laufe des Tages

Osram Licht AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,8% gg Vq 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +6,6% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 62,0 zuvor: 64,1 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 126,0 zuvor: 126,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Geprägt wird das Geschäft von der Berichtsaison. Während einige Aktien nach den Zahlenausweis deutlich im Plus notieren, bröckeln die Kurse am breiten Markt eher ab. Tendenziell weiter unter Druck stehen Technologie-Aktien. Nach den kräftigen Gewinnmitnahmen im Technologie-Sektor in den USA verlieren der Branchenindex im Stoxx 0,6 Prozent. Vor den Apple-Zahlen am Abend wagen sich die Anleger in der Branche noch nicht aus der Deckung. Die Entscheidung der japanischen Notenbank (BoJ) hinterlässt derweil keine Spuren. Für einen Kurssprung von fast 7 Prozent sorgen die Zahlen von Lufthansa. Der Gewinnrückgang fiel geringer als erwartet aus. Eine Berg- und Talfahrt erleben Thomas Cook. Sie steigen nun 3,5 Prozent. Der Reiseveranstalter hat die Jahresprognose an das untere Ende der bisherigen Markterwartungen gesenkt. Das Kursplus führen Händler nur darauf zurück, dass Jefferies die Kursschwäche als Kaufgelegenheit bezeichnet. Bei der Credit Suisse stieg das Nettoergebnis nach Dritten auf 647 Millionen Franken, Analysten hatten nur 596 Millionen Franken zugetraut. Der Kurs gewinnt 1,5 Prozent. Bei Deutsche Bank geht die Erleichterungsrally seit ihren besseren Quartalszahlen ungebremst weiter. Die Aktien legen erneut um 2,3 Prozent zu. Für BP geht es nach besseren Zahlen um 0,8 Prozent nach oben. Auch für Heidelbergcement geht es nach guten Zahlen um 0,9 Prozent nach oben. Für Fresenius und FMC geht es bis zu 2 Prozent tiefer nach unspektakulären Zahlen. Vivendi legt um 5,1 Prozent zu. Die Zahlen lagen insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei laut Liberum das EBITA positiv überrascht hat. Zudem wurde nun verkündet, dass bis zu 50 Prozent an UMG ab Herbst verkauft werden sollen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.13 Uhr Mo, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1738 +0,27% 1,1712 1,1715 -2,3% EUR/JPY 130,91 +0,71% 130,35 130,01 -3,2% EUR/CHF 1,1594 +0,21% 1,1564 1,1580 -1,0% EUR/GBP 0,8916 +0,02% 0,8921 0,8911 +0,3% USD/JPY 111,52 +0,42% 111,30 110,97 -1,0% GBP/USD 1,3166 +0,26% 1,3128 1,3148 -2,6% Bitcoin BTC/USD 7.984,41 -1,8% 8.156,17 8.164,58 -41,5%

Am Devisenmarkt reagierte der Yen auf die weiter taubenhaft agierende BoJ mit leichter Schwäche.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich ohne einheitliche Richtung gezeigt, tendenziell hellte sich die Stimmung im Handelsverlauf aber auf. Dazu dürfte vor allem die japanische Notenbank (BoJ) beigetragen haben, die grundsätzlich ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs bestätigte. Schwache Industrieproduktionsdaten aus Japan und Südkorea gingen in diesem Umfeld eher unter. Auch neue Signale einer ganz leichten Wachstumsabschwächung in China bewegten die Kurse kaum. Die Tokioter Börse reagierte mit einem kleinen Freudensprung auf die Beschlüsse der BoJ und den schwächelnden Yen. Bankenaktien, die im Vorfeld von der Spekulation auf ein steigendes Zinsniveau profitiert hatten, kamen wieder deutlich zurück. Sumitomo Mitsui und Mitsubishi UFJ gaben um 2,7 bzw 2,0 Prozent nach. Insbesondere für Technologieaktien ist die Stimmung in der Region angeschlagen, nachdem aus dem US-Technologiesektor jüngst einige Unternehmen enttäuscht hatten. Samsung büßten 0,4 Prozent ein und sorgten damit für eine gewisse Stabilisierung des Marktbarometers Kospi in Seoul. Eine Schwäche im Smartphone-Geschäft bescherte Samsung rückläufige Umsätze und einen stagnierenden Gewinn im zweiten Quartal.

CREDIT

Etwas ausgeweitet zeigen sich die Kreditausfallversicherungen europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Geld-Brief-Spannen seien allerdings derart weit und von geringer Liquidität unterlegt, dass sie wenig aussagefähig seien. Die Entscheidung der Bank of Japan dürfte auch bei europäischen CDS-Preisen für Bewegung gesorgt haben, da japanische Anleger hier traditionell auf Renditejagd gingen, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

FMC leidet weiter unter Wechselkurseffekten - Prognose bestätigt

Licht und Schatten beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC): Während negative Währungseffekte bei dem DAX-Konzern auch im zweiten Quartal Spuren in der Bilanz hinterlassen haben, sorgte der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an dem Ärzte-Netzwerk Sound Physicians auf berichteter Basis für einen Gewinnsprung. Seine Jahresprognose bekräftigte der Bad Homburger Konzern.

Heidelcement: Schulden sinken bis zum Jahresende "deutlich"

Heidelbergcement erwartet bei zwei neuen Kernzielen - Abbau der Verschuldung und Steigerung des Cashflow - in den nächsten sechs Monaten deutliche Fortschritte. Bis zum Jahresende werde sich die Nettoverschuldung "deutlich rückläufig" entwickeln, prognostizierte Finanzchef Lorenz Näger in einer Telefonkonferenz. Basis dafür seien steigende Mittelzuflüsse. Beim operativen Cashflow sei im zweiten Quartal eine Trendwende eingeleitet worden. Das werde sich so fortsetzen.

Lufthansa bestätigt Gewinnprognose und senkt Wachstumsausblick

July 31, 2018 07:13 ET (11:13 GMT)

Die Deutsche Lufthansa hat im zweiten Quartal zwar weniger verdient als im Vorjahreszeitraum, die Erwartungen der Analysten aber deutlich übertroffen. Die Gewinnprognose bestätigte der DAX-Konzern. Allerdings haben sich einzelne Faktoren, die Bestandteil des Ausblicks sind, verändert. So sollen die Stückerlöse leicht steigen, dafür nahm die Lufthansa ihre Wachstumsprognose erneut zurück und rechnet einem mit deutlich höheren Kerosinkosten als noch im April.

Ralf Brandstätter wird COO der Marke Volkswagen

Einkaufsvorstand Ralf Brandstätter steigt zusätzlich zum Chief Operating Officer (COO) der Marke Volkswagen auf. Der Manager werde ab August das operative Geschäft der Marke Volkswagen und in Personalunion weiterhin das Vorstandsressort Beschaffung der Marke führen, teilte der Autobauer mit.

BMW baut Werk in Ungarn

Der Autohersteller BMW investiert 1 Milliarde Euro in den Bau eines Werks im ungarischen Debrecen. Dort sollen bis zu 150.000 Einheiten jährlich montiert werden können und 1.000 Arbeitsplätze entstehen, teilte der Konzern mit. "Nach hohen Investitionen in China, Mexiko und den USA stärken wir nun den Standort Europa und damit die globale Balance unserer Produktion zwischen Asien, Amerika und Europa", sagte BMW-Chef Harald Krüger.

Schlussplädoyer im Fresenius-Akorn-Prozess am 23. August

In der Hängepartie um die von Fresenius abgesagte Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn, die mittlerweile vor Gericht gelandet ist, zeichnet sich womöglich ein Ende ab. Am 23. August 2018 findet vor dem zuständigen Court of Chancery im US-Bundesstaat Delaware die abschließende Anhörung statt, wie aus der Präsentation zur Analystentelefonkonferenz zu den Zweitquartalsergebnissen hervorgeht. Danach sei innerhalb von 90 Tagen mit einem Urteil zu rechnen, gegen das jedoch vor dem Delaware Supreme Court Berufung möglich sei, heißt es in der Präsentation weiter.

Air-Berlin-Chef Winkelmann unterzeichnet Aufhebungsvertrag

Rund ein Jahr nach der Pleite von Air Berlin hat der Chef des Unternehmens, Thomas Winkelmann, einen Aufhebungsvertrag unterschrieben. Sein Vertrag, der bis 2021 lief, endet damit Ende dieses Jahres, wie Insolvenzverwalter Lucas Flöther mitteilte. Winkelmann verzichtet demnach "auf einen Teil seines ihm vertraglich vereinbarten Gehalts". Über die genauen Konditionen sei aber Stillschweigen vereinbart worden.

Evotec löst Aptuit-Brückenfinanzierung zur Hälfte ab

Evotec hat starke Mittelflüsse aus seinem laufenden Geschäft dazu genutzt, die 140 Millionen Euro schwere Brückenfinanzierung zur Aptuit-Übernahme vom vergangenen August innerhalb des ersten Jahres zur Hälfte abzulösen. Ein Teil des verbliebenen Kredits wurde "zu attraktiven Bedingungen" refinanziert, teilte das Hamburger Biotech-Unternehmen mit. Der Nettoverschuldungsgrad des Unternehmens werde dadurch sinken.

Fuchs Petrolub setzt Wachstum fort - Währungseffekte abgeschwächt

Beim Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat der Schwung zum Jahresauftakt auch im zweiten Quartal angehalten. Das im MDAX notierte Unternehmen steigerte Umsatz und Gewinn bei anhaltend negativen Währungseffekten unerwartet deutlich und bestätigte seine Jahresprognose.

RIB Software verdient trotz Umsatzwachstums weniger

Das Softwareunternehmen RIB Software ist im zweiten Quartal zweistellig gewachsen, hat aber wegen positiver Sondereffekte im Vorjahreszeitraum das Gewinnniveau nicht halten können. Die Jahresprognose hat aber Bestand, wie die Stuttgarter mitteilten. Den Umsatz steigerte RIB im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 30,9 Millionen Euro.

BP verdreifacht Gewinn

Der britische Ölkonzern BP hat dank eines robusten Fördergeschäfts und der Beteiligung am Ölförderer Rosneft seinen Nettogewinn im zweiten Quartal mehr als verdreifacht. Zu Wiederbeschaffungskosten stieg das Nettoergebnis auf 1,79 Milliarden US-Dollar von 553 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie BP mittteilte. Bereinigt um Sonderposten stieg der Gewinn sogar auf 2,8 von 0,68 Milliarden Dollar.

EDF wächst stark und hebt die Prognose an, Nettogewinn rückläufig

Electricite de France (EDF) hat den Nettogewinn im ersten Halbjahr trotz deutlichen Umsatzwachstums nicht gesteigert. Die Prognose für den operativen Gewinn hob der französische Stromriese bei Vorlage seiner Zwischenbilanz gleichwohl an. Der Überschuss lag nach sechs Monaten mit 1,73 Milliarden Euro um 14 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Erste Group verdient mehr und bestätigt Jahresziel

Die Erste Group Bank AG hat im zweiten Quartal dank meist höherer Erträge und Nettoauflösungen von Risikovorsorge operativ und unterm Strich mehr verdient. Die größte österreichische Bank nach Bilanzsumme sieht sich nach dem ersten Halbjahr auf Kurs, das Jahresziel zu erreichen. Von April bis Juni stieg das Betriebsergebnis um 2,5 Prozent auf 707,5 Millionen Euro.

Glencore produziert mehr Kupfer und Kobalt

Der Rohstoffkonzern Glencore hat im zweiten Quartal 10 Prozent mehr Kupfer produziert als vor Jahresfrist. Bei Kobalt habe die Produktion um 52 Prozent zugelegt, teilte das britisch-schweizerische Unternehmen mit. An Mengen kamen bei Kupfer 350.800 Tonnen und bei Kobalt 9.700 Tonnen zusammen. Die Kohleförderung im ersten Halbjahr habe 62 Millionen Tonnen erreicht.

Just Eat erhöht Umsatzprognose, verdient in 1H wegen Akquisition weniger

Die Just Eat plc hat im ersten Halbjahr wegen der Kosten für eine Akquisition vor Steuern weniger verdient. Der britische Essens-Bestell- und Lieferservice erhöhte aber nach signifikanten Umsatzsteigerungen in den ersten sechs Monaten die Umsatzprognose das Gesamtjahr. Der Vorsteuergewinn in den ersten sechs Monaten betrug 48,1 Millionen britische Pfund, nach 49,5 Millionen im selben Zeitraum 2017.

Logitech erhöht nach zweistelligem Wachstum Jahresprognose

Logitech traut sich nach hohen Wachstumsraten im ersten Geschäftsquartal mehr für das gesamte Geschäftsjahr zu. In den drei Monaten per Ende Juni steigerte der Hersteller von Computer-Peripherie-Geräten seinen Umsatz um 15 Prozent auf 608 Millionen US-Dollar. Operativ stieg der Gewinn um 1 Million auf 32 Millionen Dollar.

Nintendo steigert Betriebsgewinn um 88 Prozent

Nintendo hat dank starker Geschäfte mit Spielesoftware im ersten Geschäftsquartal den operativen Gewinn nahezu verdoppelt. Das Geschäft mit der Spielekonsole Switch lahmte hingegen. In den drei Monaten per Ende Juni verkaufte Nintendo 1,88 Millionen Konsolen, nach 1,97 Millionen vor einem Jahr. Nach der Markteinführung im März 2017 hatte der Konzern angesichts Engpässen bei Komponenten die Nachfrage kaum bedienen können.

Sanofi schrumpft im zweiten Quartal

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat im zweiten Quartal weniger umgesetzt und auch weniger verdient. Die Einnahmen fielen um knapp 6 Prozent auf 8,18 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten dem Pharmakonzern 100 Millionen Euro mehr zugetraut. Das Nettoergebnis verringerte sich auf 762 Millionen von 1,03 Milliarden Euro, während der bereinigte operative Gewinn auf 1,56 von 1,69 Milliarden Euro nachgab.

Solvay-Nettogewinn fällt nach Abschreibungen und Währungseffekten

Solvay hat wegen einiger Abschreibungen und negativer Wechselkurseffekte im zweiten Quartal 40 Prozent weniger verdient als vor Jahresfrist. Der belgische Chemiekonzern verbuchte nach Anteilen Dritter einen Überschuss von 225 Millionen Euro, nach 378 Millionen im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank leicht um 70 Millionen auf 2,6 Milliarden Euro, wie Solvay mitteilte.

Standard Chartered steigert Nettogewinn um 30 Prozent

Getragen von stärkerer Kreditvergabe und geringeren Abschreibungen hat der britische Finanzkonzern Standard Chartered seinen Überschuss im ersten Halbjahr um 30 Prozent erhöht. Der den Aktionären zustehende Nettogewinn stieg um 360 Millionen auf 1,56 Milliarden US-Dollar, heißt es in einer Pflichtmitteilung der auf Asien fokussierten Bank an die Börse in Hongkong. Das operative Ergebnisverbesserte sich im gleichen Zeitraum um 410 Millionen auf 7,63 Milliarden Dollar.

Thomas Cook wird vorsichtiger für das Gesamtjahr

Thomas Cook hat im dritten Geschäftsquartal Umsatz und bereinigten operativen Gewinn gesteigert. Aufgrund des heißen Sommers in Europa, der die Kunden derzeit veranlasst, das warme Wetter zu Hause zu genießen und Reisepläne aufzuschieben, hat der britische Reiseveranstalter seinen Ausblick für das Gesamtjahr leicht gesenkt.

Imperial Brands erlöst 235 Millionen Pfund mit Logista-Teilverkauf

Imperial Brands reduziert seine Beteiligung am spanischen Großhändler Grupo Logista weiter. Der Tabakkonzern erlöste mit dem Verkauf von 13,3 Millionen Logista-Aktien 235 Millionen britische Pfund, die zum Schuldenabbau verwendet werden sollen, wie er mitteilte.

Centrica steigert Vorsteuergewinn beträchtlich

Die British-Gas-Mutter Centrica Plc hat im ersten Halbjahr dank des Wegfalls einer Einmalbelastung vor Steuern signifikant mehr verdient - trotz höherer Rohstoffpreise, extremer Wetterverhältnisse, scharfer Konkurrenz und politisch-regulatorischer Unsicherheiten.In den ersten sechs Monaten stieg der Vorsteuergewinn auf 415 Millionen britische Pfund von zuvor 79 Millionen Pfund im Vorjahr. Im Vorjahr hatte eine Einmalbelastung von 549 Millionen Pfund den Gewinn geschmälert. Der Umsatz wuchs um 7 Prozent auf 15,3 Milliarden Pfund. Die Zwischendividende blieb unverändert bei 3,60 Pence je Aktie, für das Gesamtjahr soll sie weiter 12 Pence betragen.

Gute Nachfrage lässt Gewinn von Sony im Auftaktquartal steigen

July 31, 2018 07:13 ET (11:13 GMT)

