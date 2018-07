Sixt Leasing holt Dr. Felix Frank von AutoScout24 als neuen Leiter für das Online-Geschäft DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Personalie Sixt Leasing holt Dr. Felix Frank von AutoScout24 als neuen Leiter für das Online-Geschäft 31.07.2018 / 13:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sixt Leasing holt Dr. Felix Frank von AutoScout24 als neuen Leiter für das Online-Geschäft * CEO Thomas Spiegelhalter: "Felix Frank ist die Idealbesetzung für diese Position. Er wird einen wesentlichen Teil zum Erreichen unserer ambitionierten Expansionspläne beitragen." * Damit nächste Weiche für weiteres dynamisches Wachstum des Online Retail-Geschäfts gestellt * Wachstum des Vertragsbestands um 140 Prozent bis Ende 2021 geplant Pullach, 31. Juli 2018 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat Dr. Felix Frank als neuen Chief Digital Officer (CDO) und Managing Director Online Retail gewonnen. Herr Frank wird zum Jahresende von AutoScout24 zu Sixt Leasing wechseln und zukünftig das Online-Geschäft mit den Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de verantworten. Als Vice President Customer Product and Marketing ist Felix Frank in der Scout24 Gruppe aktuell für die operative Geschäftsleitung des digitalen Marktplatzes AutoScout24 sowie die Marketing- und Produktstrategie für das Händler- und Herstellergeschäft verantwortlich. Thomas Spiegelhalter, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Wir freuen uns sehr, mit Felix Frank einen ausgewiesenen Experten für digitale Geschäftsmodelle und profunden Kenner des Automobilvertriebs im Internet verpflichtet zu haben. Er ist die ideale Besetzung für die Leitung unseres Online-Geschäfts. Ich bin mir sicher, dass Herr Frank einen wesentlichen Teil zum Erreichen unserer ambitionierten Expansionspläne im Online Retail beitragen wird. Von seiner Erfahrung werden wir insbesondere auch bei der Internationalisierung des Geschäftsfelds profitieren, die wir ab 2019 forcieren." Das Geschäftsfeld Online Retail ist im ersten Quartal 2018 zum größten Geschäftsfeld des Sixt Leasing-Konzerns aufgestiegen. Im Rahmen des Strategieprogramms DRIVE>2021 plant das Unternehmen, den Vertragsbestand im Online Retail bis Ende 2021 auf über 110.000 Verträge auszubauen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 25 Prozent. Dr. Felix Frank: "Der digitale Automobilvertrieb gehört zu den derzeit spannendsten Industrien und wird in den nächsten Jahren viel Innovation und Disruption sehen. Sixt Leasing ist hier als klarer Marktführer und mit ausgewiesener Kompetenz in Sachen Fahrzeugfinanzierung und Flottenmanagement ideal positioniert, um von dieser Marktentwicklung zu profitieren. Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit den Teams die weitere Entwicklung gestalten zu können." Felix Frank ist seit 2012 bei der Scout24 Gruppe beschäftigt und verfügt über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in den Bereichen E-Business, Innovationsmanagement und Pricing. Nach Abschluss seines internationalen Informatikstudiums war er mehrere Jahre für die Boston Consulting Group tätig. Während dieser Zeit promovierte er in den Forschungsbereichen Technology Marketing sowie Customer Relationship Management. --- Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. 