Russland hat im Mai die Kertsch-Brücke zur von der Ukraine annektierten Krim eröffnet, nun bestraft die EU die am Bau beteiligten Unternehmen. Die Brücke stellt die einzige Landverbindung zu Russland dar.

Die EU bestraft sechs russische Unternehmen für ihre Beteiligung am Bau der Kertsch-Brücke. Die Verbindung von Russland zur rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim festige die Kontrolle Moskaus über das Gebiet und untergrabe die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine, teilte die Vertretung der Mitgliedstaaten am Dienstag in Brüssel mit. Im Rahmen der Strafmaßnahmen würden nun sämtliche ...

