Bewaffnete Angreifer haben Regierungsgebäude überfallen und Geiseln genommen. Die Herkunft der Attentäter ist noch unklar.

Bewaffnete Angreifer haben am Dienstag in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad bei einem Überfall auf ein Regierungsgebäude mehrere Dutzend Geiseln genommen. Zeugen zufolge sprengte sich einer der Attentäter am Eingang in die Luft während zwei weitere ...

