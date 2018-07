Qubit gab heute bekannt, dass Gartner Inc. das Unternehmen in seinem Magic Quadrant 2018 für Personalisierungs-Engines als Leader positioniert hat.

Qubit wurde 2010 gegründet und hilft globalen Retail-, Reise- und eGaming-Marken, effektive und skalierbare Personalisierungen auf allen digitalen Kanälen bereitzustellen. Qubit wird derzeit von über 1.000 eCommerce- und Technologie-Experten genutzt. Die Plattform liefert 55 Milliarden Personalisierungen pro Monat und ist eine der robustesten Lösungen auf dem Markt.

Graham Cooke, CEO von Qubit, erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass Gartner uns als Leader eingestuft hat. Diese Auszeichnung ist großartig für uns - wir widmen uns jeden Tag mit voller Kraft der Personalisierung, damit Kunden wie NET-A-PORTER, L'OCCITANE en Provence, Emirates, ColourPop, Thomas Cook und Ladbrokes Coral sich im digitalen Zeitalter weiterentwickeln."

Zum ersten Mal veröffentlichte Gartner einen Magic Quadrant für Personalisierungs-Engines. Dies zeigt die zunehmende Bedeutung der Personalisierung für Marketing- und E-Commerce-Experten. In dem Gartner Bericht "Use Data-Driven Personalization to Grow Digital Commerce" schrieb Jennifer Polk, Research Vice President bei Gartner:

"Die Erwartungen der Kunden an die Personalisierung steigen, da sie zunehmend mit digitalen Technologien interagieren, wie z. B. anspruchsvollen Websites, mobilen Geräten und sozialen Netzwerken. Diese erkennen sie als Individuen und beobachten ihr Verhalten. Die Daten werden (mithilfe fortschrittlicher und vorausschauender Analysen) ausgewertet, um die Online Experience individuell an den Besucher anzupassen. Solche Experiences setzen den Standard für die Personalisierung im E-Commerce."

Die Bewertung ergibt sich aus den Kriterien "Realisierbarkeit" und "Visionskraft". Qubit glaubt, dass das Unternehmen die Auszeichnung für seine skalierbaren Echtzeit-Personalisierungen an mehreren Kontaktpunkten erhalten hat.

Emre Baran, CTO von Qubit, sagt: "Es freut uns besonders, dass Gartner unsere Unterstützung für digitale Teams erwähnt. Personalisierung ist eine Marketing-Technologie, doch wir wissen, dass technische Teams in hohem Maße an der Personalisierung beteiligt sind und eng mit ihren Kollegen im Marketing zusammenarbeiten. Daher entwickeln wir Lösungen für beide Gruppen."

Zu den wichtigen bewerteten Produkten zählen Qubit Pro und Qubit Aura.

Gartner Disclaimer

Gartner befürwortet keinen der Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in ihren Forschungsberichten beschrieben werden, und empfiehlt Technologieanwendern auch nicht, sich in ihrer Auswahl auf jene Anbieter mit der höchsten Wertung oder anderen Auswahlkriterien zu beschränken. Die Gartner-Forschungspublikationen spiegeln die Ansichten von Gartners firmeneigenem Forschungsbereich wider und sollten daher nicht als Tatsachenbehauptung verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für diese Studie ab. Neben der Mängelgewährleistung betrifft dies auch die Gewährleistung zur Eignung für bestimmte Zwecke.

Über Qubit

Qubit ist der führende Anbieter von Softwarelösungen für hoch überzeugende Echtzeit-Personalisierung im E-Commerce. Mit der Personalisierungsplattform von Qubit verwandeln erfolgsorientierte Marken in den Bereichen Einzelhandel und Touristik fortlaufend die Art und Weise, in der sie ihre Kunden verstehen und sie individuell über alle Kanäle beeinflussen. Damit steigern sie erheblich Umsatz, Kundenbindung und Marketingeffizienz. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen bietet Qubit eine großartige Vielfalt an Personalisierungsmaßnahmen, von A/B Testing bis hin zur 1:1 Individualisierung von Webseiten, App-Inhalten oder der Marketingkommunikation entlang der Customer Journey. Qubit sorgt zuverlässig bei einigen der weltweit größten E-Commerce Unternehmen, einschließlich Topshop, Thomas Cook, Pandora, L'Occitane, TUI, Net-a-Porter und Emirates, für Umsatzsteigerung. Wöchentlich werden weltweit durch Qubits Kunden Online-Verkäufe im Wert von 550 Millionen beeinflusst. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London hat Niederlassungen in Hamburg, ganz Europa und in den USA.

Weitere Informationen finden Sie auf qubit.com/de

