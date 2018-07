Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflationsrate im Euroraum steigt auf 2,1 Prozent

Der Preisdruck in der Eurozone hat im Juli überraschend zugenommen. Die jährliche Inflationsrate stieg von 2,0 auf 2,1 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine stabile Rate von 2,0 Prozent vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an. Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, zog im Juli ebenfalls an.

Wachstum im Euroraum lässt im zweiten Quartal nach

Die Wirtschaft in der Eurozone hat im zweiten Quartal 2018 an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs nur um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer Schnellschätzung berichtete. Das ist die niedrigste Wachstumsrate seit dem zweiten Quartal 2016. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,4 Prozent vorausgesagt. Im vierten Quartal 2017 war die Wirtschaft um 0,4 Prozent gewachsen.

Italiens Wirtschaft wächst im zweiten Quartal langsamer

Die italienische Wirtschaft hat im zweiten Quartal 2018 an Fahrt eingebüßt. Wie die nationale Statistikbehörde in einer ersten Schätzung berichtete, schwächte sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal ab. Im ersten Jahresviertel hatte der Zuwachs noch 0,3 Prozent betragen.

Spanische Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 0,6 Prozent

Die spanische Wirtschaft hat im zweiten Quartal 2018 ihr robustes Wachstum leicht vermindert fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Im ersten Quartal war das BIP um 0,7 Prozent gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das BIP im zweiten Quartal um 2,7 Prozent. Im ersten Quartal hatte die Wachstumsrate 3,0 Prozent betragen.

Österreichs Wirtschaft setzt starkes Wachstum leicht gedämpft fort

Die österreichische Wirtschaft hat im zweiten Quartal 2018 ihr kräftiges Wachstum nur leicht vermindert fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) mitteilte. Im ersten Quartal war das BIP um 0,8 Prozent gestiegen.

Frankreichs Inflation zieht im Juli an

Die französische Inflation ist im Juli gestiegen. Die am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene jährliche Inflationsrate betrug 2,6 Prozent nach 2,3 Prozent im Vormonat. Der Anstieg ging auf höhere Preise für Energie und Dienstleistungen zurück, teilte das Statistikamt mit.

Eurozone-Arbeitslosenquote verharrt bei 8,3 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Juni stabil geblieben. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Quote auf dem nach unten revidierten Vormonatsniveau von 8,3 Prozent. Das ist weiter der niedrigste Wert, der seit Dezember 2008 im Euroraum verzeichnet wurde.

DIW sagt stärkeres Wachstum für das zweite Quartal voraus

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet für das zweite Quartal ein höheres Wachstum als zum Jahresauftakt. Zwischen April und Juni dürfte die Wirtschaft um ein halbes Prozent zugelegt haben, heißt es im neuesten Konjunkturbarometer der Ökonomen. Für das angebrochene dritte Quartal sagt das DIW ein Plus von 0,4 Prozent voraus.

Sommerpause in Betrieben sorgt für mehr Arbeitslose

Wegen der Sommerpause vieler Betriebe ist die Arbeitslosigkeit im Juli leicht gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, legte die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Juni um 49.000 auf 2,325 Millionen zu. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. "Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben im Juli allein aus jahreszeitlichen Gründen zugenommen, saisonbereinigt gab es Rückgänge", sagte BA-Chef Detlef Scheele.

BoJ führt Forward Guidance ein - Renditeziel flexibler

Die Bank of Japan (BoJ) hat mit der Einführung einer Forward Guidance und der Bereitschaft zu einer gewissen Flexibilität bei ihrem Renditeziel für zehnjährige Staatsanleihen ihre im Grundsatz bestätigte Geldpolitik leicht modifiziert. In der Erklärung nach der Sitzung am Dienstag findet sich eine neue Passage zur Zinsperspektive, wonach sie "das derzeitige extrem niedrige Niveau der kurz- und langfristigen Zinssätze über einen längeren Zeitraum beibehalten" wolle.

Banken fragen 0,593 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,544 Milliarden Euro nach 1,951 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 26 (Vorwoche: 37) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,593 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

Politik bremst bei raschen Hilfen für Bauern

Die von den Bauern geforderten Milliardenhilfen für Ernteausfälle wegen der Trockenheit stoßen in der Politik auf Widerstand. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) bremste die Hoffnungen der von der Dürre geplagten Landwirte auf rasche Unterstützung. "Wir müssen schauen, wie ist die Lage nach der Ernte, und dann entscheiden wir, auf welcher Ebene wir kurzfristig helfen", sagte die CDU-Politikerin am Montagabend im ZDF.

Iran stellt Bedingungen für Gespräche mit den USA

Der Iran hat mit einer Reihe von Forderungen auf die Aussagen von US-Präsident Donald Trump reagiert, er sei "jederzeit" und "ohne Vorbedingungen" zu einem Treffen mit Irans Staatschef Hassan Ruhani bereit sei. "Respekt für die große Nation Iran, Abbau der Anfeindungen, Rückkehr der USA zum Atomabkommen", nannte Hamid Abutalebi, ein Berater Ruhanis, im Kurzbotschaftendienst Twitter als Bedingungen, um den "momentan steinigen Weg freizumachen".

Drohende US-Sanktionen lassen iranische Währung einbrechen

Angesichts der drohenden Verhängung neuer US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran hat die iranische Währung weiter massiv an Wert verloren. Der Rial fiel am Dienstag auf ein neues Tief und notierte bei 119.000 Rial zum Dollar. Damit büßte die Währung binnen zwei Tagen 18 Prozent ihres Wertes ein, nachdem der Rial am Sonntag erstmals die Schwelle von 100.000 Rial zum Dollar überschritten hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

Taiwan BIP 2Q +3,29% gg Vorjahr (PROG +2,8%)

Taiwan BIP 2Q +0,76% gg 1Q

