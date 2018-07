Ekosem-Agrar ändert Rechtsform in Aktiengesellschaft im Zuge der Vorbereitungen für einen Börsengang DGAP-Ad-hoc: Ekosem-Agrar GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Ekosem-Agrar ändert Rechtsform in Aktiengesellschaft im Zuge der Vorbereitungen für einen Börsengang 31.07.2018 / 14:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ekosem-Agrar ändert Rechtsform in Aktiengesellschaft im Zuge der Vorbereitungen für einen Börsengang Walldorf, 31. Juli 2018 - Die Gesellschafter der Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, haben heute die Beschlüsse zur Änderung der Rechtsform in eine Aktiengesellschaft gefasst. Der Rechtsformwechsel wurde in Zusammenhang mit einem beabsichtigten Börsengang beschlossen, den das Unternehmen derzeit vorbereitet. Ekosem-Agrar Kontakt Adrian Schairer // T: +49 (0) 6227 3585 936 // E: adrian.schairer@ekosem-agrar.de Irina Makey // Ekosem-Agrar GmbH // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de // www.ekosem-agrar.de Media / Investor Relations Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de 31.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ekosem-Agrar GmbH Johann-Jakob-Astor-Str. 49 69190 Walldorf Deutschland Telefon: +49 (0)6227 358 59 33 Fax: +49 (0)6227 358 59 18 E-Mail: info@ekosem-agrar.de Internet: www.ekosem-agrar.de ISIN: DE000A1MLSJ1, DE000A1R0RZ5 WKN: A1MLSJ, A1R0RZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart (bondm) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 709481 31.07.2018 CET/CEST

