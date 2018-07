Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tatsächlich ist die heutige Sitzung des Geldpolitischen Rates der Bank of Japan zwei Stunden später als ursprünglich geplant zu Ende gegangen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze: Wie erwartet habe die BoJ den Leitzins bei -0,1 Prozent belassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...