Waffen zum Selbermachen aus dem 3D-Drucker? Kein Problem für die amerikanische Waffenlobby. Sie ist auch nach den jüngsten Amokläufen immer noch stärker als die Protestbewegung gegen legale Schusswaffen.

Wer meint, die vielen tausend Tote, die jedes Jahr in den USA aufgrund von Schusswaffen anfallen, würde ein Umdenken im Land bewirken, der täuscht. Das Aufbegehren der Jugendlichen nach einem Amoklauf in einer Highschool in Parkland, Florida, im Februar dieses Jahres, hatte nur für einen Moment die Hoffnung genährt, nun würde sich etwas ändern. Am Ende hatten die jungen Menschen nur eine begrenzte Wirkung auf ihre Mitmenschen.

Schülerinnen wie Emma Gonzalez schafften es mit ihren Wutreden zwar in die nationalen Medien. Am Ende aber ist ein solches Aufbegehren nur ein Strohfeuer gegen die mächtige Institution der Waffenlobby in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Vertreter der National Rifle Association bringen die politische Klasse des Landes bis hinauf zum Präsidenten dazu, die Bewaffnung der Lehrer oder gar der Schüler selbst zur angebrachten Maßnahme zu erklären. Für Europäer wirkt die ganze Debatte absurd.

Nachdem ich einige Jahre in den USA verbracht habe, erschließen sich manche Aspekte der erregten Diskussion besser: In dem weitläufigen Land, in dem Menschen verstreut leben, empfinden es viele Amerikaner als unentbehrlich, eine Waffe zur Selbstverteidigung im Haus zu haben. Hierüber gibt es einen weitläufigen Konsens, der weit in der Gesellschaft geteilt wird, von Republikanern und Demokraten gleichermaßen. Das erklärt auch, warum in der Debatte über die "gun laws" von keinem Akteur, der noch einmal gewählt werden möchte, ein völliges Einkassieren der Feuerwaffen gefordert wird.

Präsident Obama geriet unter massiven Beschuss, weil er die Möglichkeiten des Waffenerwerbs an einen erweiterten Background-Check knüpfen

