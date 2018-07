--Regierung will Erntebericht abwarten

--Treffen auf Arbeitsebene in Berlin

--Landwirte wollen mindestens 1 Milliarde Euro

(NEU: mehr Klöckner, mehr Details)

BERLIN (Dow Jones)--Soforthilfen für die von der Dürre geplagten Landwirte in Deutschland sind nicht in Sicht. Der Bund könne erst entscheiden, wenn Ende August der Erntebericht vorliege, erklärte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Dienstag anlässlich eines Bund-Länder-Treffens zu den Dürrefolgen. Die Bauern hingegen verweisen auf massive Ernteausfälle beispielsweise beim Getreide und fordern mindestens 1 Milliarde Euro vom Staat.

Klöckner betonte, dass für die Beseitigung von Dürreschäden laut Verfassung zuerst die Bundesländer zuständig seien. Der Bund könne nur bei Katastrophen von "nationalem Ausmaß" einschreiten und beispielsweise Zinsverbilligungen, Kredite, Steuerstundungen oder Liquiditätshilfen gewähren, sagte die CDU-Politikerin. Dies sei zuletzt 2003 der Fall gewesen.

Erst mal Daten sammeln

Klöckner verwies mehrfach darauf, dass es sich bei staatlichen Hilfen um Steuergelder handele und der Bundesrechnungshof bei der Auszahlung sehr enge Grenzen setze. Gefordert seien "verlässliche Daten", und die lägen jetzt noch nicht vor. Die Landwirte würden die Lage sehr unterschiedlich beurteilen, einige Bundesländer hätten noch keinen Erntebericht. "Die Landwirte wissen noch nicht, wie ihre Ernte wirklich ausfallen wird", sagte Klöckner.

Die CDU-Politikerin erklärte aber auch, dass es ordnungspolitisch angebracht sei, den Landwirten in bestimmten Situationen mit Steuergeld unter die Arme zu greifen. Es gehe hier nicht um irgendein Produkt, sondern um Lebensmittel. Einige Betriebe müssten ohne Unterstützung eventuell schließen, das wiederum führe zu Abwanderung und einem massiven Strukturwandel.

Am Mittwoch im Kabinett

In Berlin beraten derweil Vertreter von Bund und Ländern auf Arbeitsebene, wie den von der Dürre geplagten Landwirten geholfen werden kann. Klöckner kündigte an, die Ergebnisse des Treffens am Mittwoch im Kabinett vorstellen zu wollen.

Der Deutsche Bauernverband verlangt rasch 1 Milliarde Euro vom Staat, um die Ausfälle auf den Feldern auszugleichen. Verbandspräsident Joachim Rukwied kritisierte, dass über Soforthilfen erst nach Vorlage des Ernteberichts Ende August entschieden werden soll. "Wir brauchen schnell Unterstützung für die Betriebe. Hier müssen in den nächsten Wochen Entscheidungen fallen, da brauchen wir nicht auf eine endgültige Erntestatistik zu warten", sagte Rukwied dem Handelsblatt. Er gehe bei Getreide von einem Rückgang um 20 Prozent aus.

Nur als Ausnahme

Nordrhein-Westfalens Agrarministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) äußerte sich hingegen ebenfalls zurückhaltend zu möglichen öffentlichen Geldern. "Staatliche Hilfen sind nur in extremen Ausnahmesituationen und bei Existenzgefährdungen von Betrieben zu rechtfertigen, die von den nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsverbänden bisher bei dieser Sommer-Dürre nicht gefordert wurden", sagte Heinen-Esser der Rheinischen Post. "So eine Ausnahmesituation liegt beispielsweise dann vor, wenn es zu mindestens 30 Prozent Ertragsrückgang kommt", erklärte die CDU-Politikerin. Aktuell könne noch nicht gesagt werden, ob dies der Fall sei.

Die Grünen wollen Kompensationen für die Dürre an einen Kurswechsel in der Agrarwirtschaft knüpfen. "Die industrielle Landwirtschaft kann nicht mehr weiter so wirtschaften wie bisher", betonte Fraktionschef Anton Hofreiter in der Rheinischen Post. Er warf dem Bauernverband "pauschales Handaufhalten" vor. Die Bauern müssten wieder mit statt gegen die Natur arbeiten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg,stl/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 07:53 ET (11:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.