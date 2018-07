Flensburg (ots) -



Am Freitag, den 3. August um 11 Uhr, werden ca. 300 Marineoffizieranwärter der Crew VII/2018 an der Marineschule Mürwik (MSM) vor rund 2000 Angehörigen und Besuchern sowie hochrangigen Gästen aus Politik, Gesellschaft und Bundeswehr vereidigt.



Als Ehrengast wird der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Herr MdB Wolfgang Hellmich (60), zu den jungen Soldatinnen und Soldaten sowie ihren Gästen sprechen. Begleitet wird das militärische Zeremoniell durch das Heeresmusikkorps aus Hannover und eine Kompanie des Wachbataillons des Bundesministeriums der Verteidigung aus Berlin. Eine Fahnenabordnung der polnischen Marineakademie aus Gdingen wird ebenfalls teilnehmen.



Die Marineschule Mürwik öffnet an diesem Tag ab 10 Uhr die Tore für ihre Gäste. Sowohl vor als auch nach der Zeremonie bleibt den Gästen Zeit, sich auf dem Gelände der Marineschule umzusehen.



Für die Pressevertreter ist ein Pressegespräch mit dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Herrn MdB Wolfgang Hellmich, dem Inspekteur der Marine, Herrn Vizeadmiral Andreas Krause (62), und dem Kommandeur der Marineschule Mürwik, Herrn Kapitän zur See Wilhelm Tobias Abry (49), im Zeitraum 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr vorgesehen.



Hinweise für die Presse



Medienvertreter sind zum Pressetermin "Vereidigung der Marineoffizieranwärter Crew VII/2018 an der Marineschule Mürwik" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.



Aufgrund der eingeschränkten Anzahl an Parkmöglichkeiten innerhalb der Liegenschaft werden Besucher gebeten, außerhalb der Kaserne zu parken oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.



Termin: Freitag, 3. August 2018. Eintreffen bis spätestens 10.00 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.



Ort: Haupttor Marineschule Mürwik, Kelmstraße 14, 24944 Flensburg



Programm:



08.00 Uhr



Einlass Presse



10.00 Uhr



Einlass Gäste/spätester Zeitpunkt Eintreffen Presse



10.30 Uhr



Pressegespräch



11.00 Uhr



Beginn Vereidigung Crew VII/18



12.00 Uhr



Ende Vereidigung Crew VII/18



14.15 Uhr



Ende der Veranstaltung



Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 1. August 2018 14.00 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49 (0)461-3135-5990 oder der u.a. Mailadresse zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.



