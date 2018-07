Die Aktien von Xing sind am Dienstag im Tief auf 281 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gefallen. Am Nachmittag gaben die Anteilsscheine des Online-Karrierenetzwerks noch um 1,90 Prozent auf 284,50 Euro nach. Dazu trug eine Studie des Analysehauses Equinet bei: Analyst Simon Heilmann hatte die Aktien auf das weniger vielversprechende Votum mit "Accumulate" abgestuft, da sie sich mittlerweile der 300-Euro-Marke und damit seinem Kursziel von 305 Euro näherten. In der Vorwoche hatten sie bei 303 Euro ihren bisherigen Rekordstand markiert.

Technologiewerte standen derweil allgemein nicht hoch im Kurs der Anleger, wie der TecDax mit einem Abschlag von 0,9 Prozent zeigt. An den vergangenen Handelstagen war es in New York bei den Branchenwerten zu einem Ausverkauf gekommen, der sich nun auch am deutschen Markt mit überdurchschnittlichen Verlusten zeigt. In New York hatten zuletzt schon die Aktien des sozialen Netzwerks Facebook ihren Rekordlauf mit einem Kurssturz abrupt beendet./tih/fba

