Ekosem-Agrar ändert Rechtsform in Aktiengesellschaft für erweiterten Finanzierungsspielraum

Walldorf, 31. Juli 2018 - Die Gesellschafter der Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, haben beschlossen, die Rechtsform des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft zu ändern. Der entsprechende Beschluss wurde heute verabschiedet und zur Eintragung ins Handelsregister vorgelegt. Der Rechtsformwechsel wurde mit dem Ziel verabschiedet, die Flexibilität des Unternehmens bei der zukünftigen Wachstumsfinanzierung zu erhöhen. In diesem Zusammenhang hat das Management neben weiteren Finanzierungsoptionen mit den Vorbereitungen für einen Börsengang begonnen. Die Entscheidung zur Auswahl und Terminierung von Finanzierungsalternativen ist abhängig von den jeweiligen Bedingungen an den Finanzmärkten, den aktuellen Branchenentwicklungen, den Konditionen sowie strategischen Überlegungen. Mit dem Rechtsformwechsel erfolgte auch die Konstituierung des Vorstands und des Aufsichtsrats der neu gebildeten Ekosem-Agrar AG. Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus den folgenden vier Mitgliedern: * Dr. Franz-Georg von Busse, Generalbevollmächtigter des Landmaschinenherstellers Gebrüder Pöttinger GmbH sowie ehemaliges leitendes Mitglied in verschiedenen internationalen Wirtschaftsverbänden, wie z.B. dem Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. * Wolfgang Graf, ehemaliger Finanzvorstand des Molkereikonzerns Ehrmann * Vladislav Novoselov, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der auf Beratungsdienstleistungen für die Agrarbranche spezialisierten russischen Beratungsgesellschaft BEFL, * Rolf Zürn, Inhaber und Geschäftsführer der Zürn GmbH & Co. KG, Händler von Landmaschinen der Marke John Deere, sowie der Zürn Harvesting GmbH & Co. KG, Hersteller von Landmaschinen und Gesellschafter der Ekosem-Agrar Gruppe Als Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft wurden folgende Personen berufen: * Stefan Dürr (CEO), Gründer und Hauptgesellschafter der Ekosem-Agrar Gruppe * Wolfgang Bläsi (CFO), der bereits von 2011 bis 2016 als Finanzvorstand der Ekosem-Agrar Gruppe fungierte In Bezug auf das operative Geschäft hat die Ekosem-Agrar Gruppe mit den Ende Juni veröffentlichten Zahlen ein starkes Umsatz- und Ertragswachstum für das Geschäftsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im ersten Halbjahr 2018 baute die Gruppe ihre Marktführerschaft im Bereich der Rohmilchproduktion in Russland weiter aus und erhöhte ihren Milchviehbestand um 15 % auf 51.750 Tiere sowie ihre tägliche Milchproduktion um 25 % auf 1.365 Tonnen. Zudem arbeitet das Unternehmen derzeit an der Optimierung seiner eigenen Milchverarbeitungsanlagen und implementiert entsprechende Vertriebs- und Vermarktungsstrukturen. Ziel ist es, die Wertschöpfungskette in der Herstellung von Milchprodukten kontinuierlich auszubauen. Der vollständige Zwischenbericht der Gruppe wird Ende August 2018 veröffentlicht. Über Ekosem-Agrar Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von aktuell rund 110.000 Rindern (davon rund 52.000 Milchkühe) und einer durchschnittlichen Milchleistung von 1.365 Tonnen pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe verfügt über eine landwirtschaftliche Nutzfläche von rund 386.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 9.000 Mitarbeitern in sieben Regionen in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2017 eine Betriebsleistung von 246 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 69,5 Mio. Euro erwirtschaftet. Sprache: Deutsch Unternehmen: Ekosem-Agrar GmbH Johann-Jakob-Astor-Str. 49 69190 Walldorf Deutschland Telefon: +49 (0)6227 358 59 33 Fax: +49 (0)6227 358 59 18 E-Mail: info@ekosem-agrar.de Internet: www.ekosem-agrar.de ISIN: DE000A1MLSJ1, DE000A1R0RZ5 WKN: A1MLSJ, A1R0RZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart (bondm)

