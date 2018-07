Vier Abteilungen des Marktforschungsinstituts sollen an das Schweizer Unternehmen Ipsos gehen - und damit ein Fünftel des Gesamterlöses.

Das in Schwierigkeiten steckende Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK verkauft einen Teil seines Geschäfts mit 1000 Mitarbeitern. Übernommen werden diese bei der Transaktion für 105 Millionen Euro von der Schweizer Umfrage- und Marktforschungsgesellschaft Ipsos, wie beide Unternehmen am Montagabend mitteilten. Den Besitzer wechseln damit vier GfK-Abteilungen, die Auftragsstudien in ...

