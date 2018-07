Sigma liefert Produkte für die Servicebereitstellung und Dienste zur Unterstützung des drittgrößten Kabelnetzbetreibers Japans und seiner Managed Services

Sigma Systems, der weltweite Marktführer im Bereich katalogbasierte Softwarelösungen, hat seine Partnerschaft zur Servicebereitstellung mit its Communications Inc. ("iTSCOM"), dem drittgrößten Kabelnetzbetreiber Japans, mit einen neuen mehrjährigen Vertrag verlängert.

Über eine Millionen Kunden nutzen die Fernseh-, Internet-, Smart Home und Telefondienste von iTSCOM. Sigma kooperiert seit 2011 mit iTSCOM und liefert Sigma Provisioning für die Triple-Play-Dienste des japanischen Unternehmens, um Tausende Aktivierungstransaktionen pro Monat zu verarbeiten. Dank Sigma Provisioning konnte iTSCOM mehr Services liefern, die Rentabilität der Services maximieren, neuen Serviceumsatz generieren und seinen Kunden eine vielfältige Serviceerfahrung bieten.

iTSCOM fungiert außerdem als Managed Service Provider und Device Provisioning Manager von Sigma Provisioning. In dieser Funktion kann das Unternehmen Kabelnetzbetreibern überall in Japan diese integrierten Produkte über eine Managed Cloud-Lösung anbieten.

iTSCOM erklärte: "Die Plattform von Sigma ist robust und stabil. Das bedeutet für uns, dass wir unseren Kundenstamm erweitern, neue Services anbieten und unser SaaS-Angebot effizient und sicher unterstützen können. Unsere Zusammenarbeit mit Sigma ist ausgezeichnet, und wir schätzen die Unterstützung, die uns das Unternehmen in den vergangenen sieben Jahren geboten hat."

Simon Muderack, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei Sigma Systems, kommentierte: "iTSCOM ist ein großartiger Partner, und wir arbeiten sehr gern mit seinem Team zusammen, um Abläufe zu optimieren und einen Managed Cloud-Service für die Kabelnetzbetreiber in Japan zu ermöglichen. Durch seine langjährige Tätigkeit auf dem japanischen Markt hat Sigma ein einzigartiges Verständnis der Erfordernisse von Netzbetreibern gewonnen. Unsere katalogbasierte Software unterstützt Unternehmen dabei, im digitalen Zeitalter Leistungen zu verkaufen und zu erbringen und zukünftige Anforderungen zu antizipieren."

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen, das Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik betreibt, arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

Über its communications Inc. (iTSCOM)

iTSCOM wurde 1983 gegründet und ist Eigentum von Tokyu Corporation. Das Unternehmen ist ein unabhängiger Kabelnetzbetreiber in Tokio und Kanagawa. iTSCOM begann 1987 den Betrieb von Kabelfernsehen und liefert heute TV-, Internet-, Smart Home- und Telefondienste als Breitbandanbieter sowie ISP-Funktionalität für kleine Büros und andere, unabhängige Kabelnetzbetreiber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

