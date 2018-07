Nicht nur in der Türkei gerät die Unabhängigkeit der Notenbanken unter Druck. Weltweit fordern Populisten eine stärkere Kontrolle der Geldpolitik, in den USA nimmt Trump die Fed ins Visier. Ein ökonomisch fataler Kurs.

Der oberste Ökonom der Türkei heißt Recep Tayyip Erdogan. Der Staatspräsident hat eine neue Theorie entwickelt, nach der sich Inflation durch niedrigere Zinsen bekämpfen lässt. Allerdings mochte ihm die Fachwelt darin bislang nicht folgen - und die türkische Notenbank TCMB auch nicht. Die nämlich erhöhte im Mai und Juni ihre Leitzinsen, um die auf über 15 Prozent gestiegene Inflationsrate zu bremsen. Erdogans Reaktion: In einer seiner ersten Amtshandlungen setzte er Mitte Juli per Dekret die Regeln zur Ernennung des Notenbank-Gouverneurs außer Kraft. Künftig bestimmt der Staatspräsident allein, wer unter ihm Chef und Vizechef der Zentralbank wird. Schon im Wahlkampf hatte Erdogan öffentlich angekündigt, die Notenbank an die kurze Leine nehmen zu wollen.

Dass sich Politiker derart offen die Geldpolitik untertan machen, ist zwar noch die Ausnahme. Doch die Attacken auf Währungshüter nehmen nicht nur am Bosporus zu. Der Trend zu autonom agierenden Notenbanken, der seinen Höhepunkt in den Neunzigerjahren hatte, scheint gebrochen. "Inzwischen herrscht starker Gegenwind. Die Notenbanken sind der Politik zu mächtig geworden", sagt Otmar Issing, der langjährige Chefvolkswirt von Bundesbank und Europäischer Zentralbank (EZB).

Zumal, wenn sich Politik und Gesellschaft selbst verändern. Für den britischen Ökonomen Andrew Tyrie, viele Jahre Vorsitzender des britischen Haushaltsausschusses, macht "das generell sinkende Vertrauen in Institutionen auch die Notenbanken verletzlicher". Tyrie: "In vielen westlichen Staaten sind Rechts- und Linkspopulisten auf dem Vormarsch - und beide Gruppen stehen der Idee unabhängiger Notenbanken nicht übermäßig nahe."

Selbst die mächtige US-Notenbank Fed kann sich ihrer Position nicht mehr sicher sein. Zwar hat Präsident Donald Trump in der Geldpolitik lange Zeit zurückhaltend agiert. Der neue Notenbankchef Jerome Powell führt bisher die Politik seiner Vorgängerin Janet Yellen geräuschlos fort.

Trump gegen höhere Zinsen

Doch nun schießt sich Trump langsam ein. Offenbar dämmert es ihm, dass die gestiegenen US-Leitzinsen - in diesem Jahr sollen zwei weitere Erhöhungen folgen - den Dollar stärken, Importe verbilligen und so seine Strafzoll-Strategie unterlaufen. "Es gefällt mir nicht, dass wir die ganze Arbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...