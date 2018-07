Lässt Tesla-Chef Elon Musk bald E-Autos in einer deutschen Giga-Factory bauen? Der US-Elektroautobauer Tesla plant den Bau einer Giga-Factory in Europa. Offenbar sind als Standort auch zwei deutsche Bundesländer, Rheinland-Pfalz und das Saarland, im Gespräch. Dies berichtet die Wirtschaftszeitung "The Wall Street Journal" (WSJ). Tesla äußerte sich bislang nicht zu den ...

