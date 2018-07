Dank geringerer Kosten und rückläufiger Kreditverluste sowie eines merklich höheren Zuflusses von Kundenkapital im abgelaufenen Quartal verdiente die Bank deutlich mehr. Das Nettoergebnis konnte in diesem Zeitraum um 114 Prozent auf 647 Millionen Franken gesteigert werden. Analysten hatten der Bank nur 596 Millionen Franken im Vorfeld zugetraut. Die Einnahmen legten unterdessen um 7 Prozent auf 5,6 Milliarden Franken zu. Besonders das Geschäft mit der Vermögensverwaltung hat sich im ersten Halbjahr mit Neugeldern in Höhe von 23,5 Milliarden Franken sehr solide entwickelt. Das Beratungs- und Emissionsgeschäft wuchs im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken Nettoertrag. Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr sieht sich die Credit Suisse in der Lage, in der Vermögensverwaltung noch weiter zu wachsen.

Bankensektor gut gelaufen

Die positive Resonanz der Marktteilnehmer ...

