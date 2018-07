ROUNDUP: Bauboom gibt HeidelbergCement Auftrieb - Euro und Energiekosten bremsen

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im zweiten Quartal vom aktuellen Bauboom profitiert. Allerdings bremsten ein starker Euro und höhere Energiekosten. "Die solide Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal markiert eine erkennbar positive Trendwende nach dem wetterbedingt schwierigen Jahresbeginn", sagte Unternehmenschef Bernd Scheifele bei der Vorlage der Zahlen am Dienstag in Heidelberg.

ROUNDUP 2: Lufthansa steckt Air-Berlin-Integration weg - Dax-Spitze

FRANKFURT - Die Lufthansa hat die holprige Air-Berlin-Integration und gestiegene Kerosinpreise dank höherer Ticket-Preise gut verschmerzt. Trotz zahlreicher Probleme durch Unwetter und Fluglotsenstreiks ging der operative Gewinn im zweiten Quartal nur leicht zurück. Der Vorstand um Lufthansa-Chef Carsten Spohr ließ am Dienstag mitten in der wichtigsten Reisesaison keine Zweifel aufkommen, dass der operative Gewinn 2018 nur leicht hinter den fast drei Milliarden Euro aus dem Rekordjahr 2017 zurückbleiben wird.

ROUNDUP 2: Fresenius und FMC verdienen trotz Euro-Stärke mehr - Aktien verlieren

BAD HOMBURG - Der Medizinkonzern Fresenius und seine Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) kämpfen weiter gegen den starken Euro an. Zwar konnten beide Unternehmen im zweiten Quartal bessere Ergebnisse verbuchen als von Analysten erwartet. Ihren Aktienkursen half dies dennoch nicht. Die Papiere rutschten am Dienstag nach der Bekanntgabe der Quartalsbilanzen an das Dax-Ende .

ROUNDUP: Credit Suisse verdient so viel wie seit Jahren nicht mehr

ZÜRICH - Der seit drei Jahren amtierende Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam kann mit guten Quartalszahlen in die letzte Runde des Konzernumbaus gehen. Dank eines starken Ergebnisses in der konzerneigenen Vermögensverwaltung verdiente die Bank operativ so viel wie schon seit vielen Quartalen nicht mehr. An der Börse kamen die Zahlen am Dienstag gut an - die Aktie legte rund zwei Prozent zu.

ROUNDUP: Standard Chartered profitiert von guten Geschäften in Asien

HONGKONG - Die britische Großbank Standard Chartered befindet sich vor allem dank guter Geschäfte in China und dem restlichen Asien weiter auf Erholungskurs. Im ersten Halbjahr legten Gewinn und Ertrag deutlich zu. Investoren störten sich aber daran, dass die Kosten stärker gestiegen sind als die Erträge. Die Aktie büßte in London bis zu vier Prozent ein, konnte sich aber zuletzt wieder etwas erholen.

ROUNDUP 2/'WSJ': Rheinland-Pfalz oder Saarland Kandidaten für Tesla-Werk

FRANKFURT/NEW YORK - Bei seiner Suche nach einem Standort für ein großes europäisches Werk hat der amerikanische Elektroautobauer Tesla laut einem Bericht auch Rheinland-Pfalz oder das Saarland im Blick. Der US-Konzern habe in Deutschland entsprechende Gespräche mit zwei Bundesländern über eine "Giga-Fabrik" zum Bau von E-Autos und Batterien unter einem Dach geführt, berichtete die Wirtschaftszeitung "The Wall Street Journal" am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

ROUNDUP: RIB Software kämpft mit steigenden Kosten - Aktie stürzt ab

STUTTGART - Der Bausoftwarehersteller RIB Software wächst aufgrund der zunehmenden Digitalisierung von Bauprozessen weiter. Höhere Ausgaben etwa für die Entwicklung von Software und fürs Marketing belasteten allerdings das Ergebnis, wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte. UBS-Analyst Hannes Leitner bemängelte zudem das langsamere organische Wachstum und das enttäuschende Abschneiden der Software-Pattform YTWO.

ROUNDUP: Pfizer mit unerwartet gutem Quartal - Umsatzprognose aber gekürzt

NEW YORK - Der Pharmariese Pfizer senkt nach den Preis-Zugeständnissen an US-Präsident Donald Trump seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Allerdings machte Konzernchef Ian Read am Dienstag vor allem negative Währungseffekte für seine pessimistischere Einschätzung der Erlöse verantwortlich. Als ein Zeichen der Zuversicht in das eigene Geschäft sendete Raid unerwartet gute Quartalszahlen und eine verbesserte Ergebnisprognose für das Jahr hinterher. Die ist allerdings eher einem technischen Effekt geschuldet.

ROUNDUP: Schwächelndes Smartphone-Geschäft lässt Samsungs Gewinn stagnieren

SEOUL - Samsung bekommt die geringere Nachfrage nach seinem Smartphone-Spitzenmodell zu spüren: Der Gewinn des südkoreanischen Elektronikkonzerns stagnierte im zweiten Quartal 2018. Dagegen boomt das Chipgeschäft weiterhin, mit dem der Technologieriese mit Abstand das meiste Geld verdient. Die Prognose für die zweite Jahreshälfte fiel am Dienstag daher gemischt aus: Während sich die Marktbedingungen für Halbleiter weiter robust entwickelt dürften, werde das Geschäftsumfeld für Smartphones "trotz der starken Saison weiter zäh" bleiben.

VW-Chef Diess macht Marken-Einkäufer Ralf Brandstätter zur rechten Hand

WOLFSBURG - VW -Chef Herbert Diess hat Marken-Einkaufschef Ralf Brandstätter zum Manager für das operative Tagesgeschäft der Volkswagen-Kernmarke gemacht. Brandstätter soll als sogenannter "Chief Operating Officer" dem VW-Chef ab dem 1. August den Rücken freihalten, wie das Unternehmen am Dienstag in Wolfsburg mitteilte. Diess, der Konzern und Marke als Chef vorsteht, hatte die Schaffung der neuen Position im April nach der Personalrochade im Konzernvorstand angekündigt. Der 49-jährige Brandstätter bleibt zudem für den Einkauf der Marke zuständig. Seit 1993 ist er im Konzern. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Personalie berichtet.

