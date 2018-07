Auf dem Weg zur Industrie 4.0 wird mehr staatliche Steuerung der Wirtschaft nötig. Die Linke muss zurück zur "politischen Ökonomie", um sie mit einem "Keynesianismus für das 21. Jahrhundert" zu unterlegen.

Man glaubt es fast nicht, aber so stand es gerade in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": Gut möglich, dass die Alternative für Deutschland (AfD) bei den nächsten Wahlen in Ostdeutschland mit einem linken Programm sehr erfolgreich ist. Der Autor des Stücks "National Sozial" heißt Rainer Hank. Er ist so etwas wie der Vorzeigekapitalist des Blattes und doch schreibt er diese These auf.

Und - ist da wirklich was dran: an einer AfD, die linke Programmatik schwarz-rot-gold einfärbt, um am Ende leichtbraun auf Stimmenfang zu gehen? Bisher haben wir die AfD, in wirtschaftspolitischer Hinsicht, als neoliberale Professorenpartei erlebt. Hat deren Sprecher Jörg Meuthen nicht auf dem jüngsten Parteitag die Abschaffung der gesetzlichen Rente gefordert - und damit die intimen Träume des neoliberalen Lobbyvereins Initiative für Neue Soziale Marktwirtschaft formuliert? Meuthen, der Volkswirt, oder auch Alice Weidel, die Unternehmensberaterin und Ex-Goldman-Sachs-Bankerin - sie stehen für den Neoliberalismus.

Aber natürlich, es gibt in der AfD auch andere Stimmen. Björn Höcke, AfD-Fraktionschef im Landtag Thüringen, hat einmal gesagt: "Die neoliberale Ideologie, die von allen Altparteien getragen wird und Staaten zu Wurmfortsätzen global agierender Konzerne gemacht hat, entzieht den Volkswirtschaften dringend benötigtes Investitionskapital und senkt in den westlichen Industrienationen die Löhne zugunsten der Kapitalrendite." Wahrlich: So hätte auch Rudi Dutschke reden können.

Was hier droht, ist ein deutscher Front National. Die rechtsextreme Partei in Frankreich geriert sich sozial-nationalistisch - und gewann mit ihrem wohlfahrtsökonomischen Nationalprogramm ein Drittel der Stimmen bei der Präsidentenwahl. Die "Neue Zürcher Zeitung" hat den Front National daher schon 2015 als "linksextrem" bezeichnet. Und diese Entwicklung scheint sich nun auch für die AfD in Deutschland abzuzeichnen.Für die Linken sollte das ein Weckruf sein. Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, hat ihn schon gehört - und den Kampf aufgenommen. Sie will mit einem neuen linken Realismus auf eine politische Konstellation antworten, in der "links" und "rechts" nicht mehr eindeutig zu verorten sind.

Stattdessen bewegen sich die Konfliktlinien heute eher zwischen einem (links-)libertären Kosmopolitismus, der eine Allianz zwischen dem ökonomischen Neoliberalismus und einem postmodern geprägten Linksliberalismus geschaffen hat - und einem realitätsbezogenen, dem Common Sense verpflichteten Kommunitarismus, einer dem Miteinander und Füreinander verpflichteten Politik, die inklusiv und links, aber eben auch hart völkisch und rechts aufgeladen werden kann.

Wagenknecht tendiert zu einem linken Kommunitarismus. Sie sieht im ...

