Die berühmteste Goldmünze der Welt gibt es jetzt auch in Silber. Der Marketing-Gag ist gelungen - doch Anleger brauchen den neuen Taler nicht.

Als Richard Collocott eine unscheinbare graue Münze hochhebt, zücken die anwesenden Journalisten ihre Smartphones. Es ist nicht irgendeine Sammlermünze, die Collocott da präsentiert, sondern der erste silberne Krügerrand, der in Deutschland aus der Verpackung geholt wird. 16 Euro ist der silberne Ableger der legendären Münze wert, den Collocott zwischen Daumen und Zeigefinger hält, am Rand, damit auch ja keine Abdrücke auf dem Münzbild zurückbleiben. Insgesamt 500 der frisch geprägten Silbermünzen ruhen in einer grauen Plastikkiste vor ihm auf dem Tisch, verpackt in handlichen Tuben à 25 Stück. Ab dem 1. August sollen die Anlagemünzen bei Münzhändlern und Banken erhältlich sein.

Collocott, der in der Frankfurter Villa des Edelmetallhändlers Degussa unter üppigen Kronleuchtern und reichlich Stuck über die neue Münze referiert, ist Marketingleiter der Rand Raffinerie aus Südafrika. Das Unternehmen ist weltbekannt wegen seiner seit 1967 produzierten Goldmünze Krügerrand, benannt nach dem darauf abgebildeten Politiker Paul Kruger mit dem unverwechselbaren Backenbart. Kruger war Ende des 19. Jahrhunderts Präsident der Südafrikanischen Republik.

Südafrika gelang es mit diesem Verkaufsschlager, seine riesigen Goldvorkommen global zu vermarkten. 50.000 Tonnen Gold hat die Rand Raffinerie seit 1920 verarbeitet, was etwa einem Drittel des bisher auf der ganzen Welt geförderten Goldes entspricht. Beim Edelmetallhändler Degussa, der dem Gast aus Südafrika in Frankfurt die Bühne bereitet, gehen jährlich rund 40 Tonnen ...

