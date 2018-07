In der um 11:46 Uhr gesendeten Meldung zur Lufthansa-Tochter Eurowings müssen die Kosten unter anderem aus Flugausfällen und Verspätungen in der Überschrift und im ersten Satz 70 bis 80 (NICHT 17 bis 18) Millionen Euro lauten. Es folgt die korrigierte Fassung der Meldung.

Flugausfälle und -verspätungen kosten Lufthansa 70-80 Mio EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat im ersten Halbjahr Kosten von 70 bis 80 Millionen Euro im Zusammenhang mit Flugausfällen und Verspätungen verbucht. In der Summe enthalten sind auch Entschädigungszahlungen an Kunden sowie zusätzliche Kosten etwa für Hotelübernachtungen von Passagieren, wie Finanzvorstand Ulrik Svensson in einer Telefonkonferenz mit Journalisten sagte. Grund für die Unregelmäßigkeiten im Flugverkehr waren unter anderem Flutlotsenstreiks und Unwetter.

Die Kosten für die Integration von Air Berlin ließen Eurowings wieder in die roten Zahlen rutschen, nachdem die Low-Cost-Tochter im vergangenen Jahr endlich die Gewinnschwelle erreicht hatte. Der operative Verlust (Adjusted EBIT) summierte sich in den sechs Monaten per Ende Juni auf 199 Millionen Euro. "Aber 2019 werden wir tatsächlich wieder die Gewinnschwelle erreichen und unseren Weg zu höherer Profitabilität fortsetzen", sagte Svensson.

In drei bis vier Jahren soll Eurowings so profitabel werden wie die "wichtigsten Wettbewerber", sagte der CFO und nannte die britische Billigfluggesellschaft Easyjet als Beispiel. Easyjet allerdings war zuletzt auch nicht profitabel. Im ersten Geschäftshalbjahr, das am 31. März endete, verbuchte die britische Airline einen Periodenverlust von 54 Millionen britische Pfund.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/bam/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 09:13 ET (13:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.