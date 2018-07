Hier geht's zum Video

War die Börsenrallye bei Siemens Healthineers seit dem Börsengang zu viel des Guten angesichts der jüngsten Umsatz- und Gewinnzahlen? Was macht Siemens Healthineers mit der schwächeren Labortechnik? Analysten zufrieden? Fragen an Vivien Sparenberg von Vontobel. Vivien Sparenberg von Vontobel erklärt im Gespräch mit Antje Erhard, wie Siemens Healthineers die Labortechnik, das eher schwächere Glied im Unternehmen, flottmachen will. Denn die Konkurrenz um GE, Philips, Hitachi schläft nicht und die Analysten sind auch noch nicht zufrieden. Kurspotential? Wenig. Aber sehen Sie selbst...