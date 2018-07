Hier geht's zum Video

Auch zum Wochenstart ging es für die großen US-Indizes wieder abwärts. Und genauso wie letzten Freitag wiesen Dow Jones und S&P 500 moderate Verluste auf, während der Nasdaq 100 deutlicher nachgab (-1,4%). Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.