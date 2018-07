Hier geht's zum Video

DAX oder Dow - wo Trump doch so auftrumpft? Siehe Konjunkturdaten, Berichtssaison, Wirtschaftswachstum. Robert Halver und Michael Blumenroth schauen auf verschiedene Märkte Trump nicht so ernst nehmen? Technologie-Werte unterscheiden? Aktien weil Anleihen keine Alternativen sind? Gold kein Thema? Ist es bald November??? Fragen von Antje Erhard an Robert Halver von der Baader Bank und Michael Blumenroth von der Deutschen Bank in unserem Börsenplatz Talk.