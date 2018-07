Reutlingen (ots) - Original-Röhrenradios aus den 50er/60er Jahren, aufgepimpt zu internetfähigen Musikanlagen. Unter dem Motto "better than new" werden in der Vangerow-Manufaktur in Reutlingen Original-Röhrenradios so aufgearbeitet, dass sie zu modernen WLAN- und internetfähigen Musikanlagen werden. Allerdings mit dem typischen, warmen Klang eines Röhrenradios und dem nostalgischen Charme der 50er/60er Jahre.



Jedes Radio ist ein Unikat und wird behutsam restauriert. Dadurch wird es besser, als es beim Neukauf war. Für Detlef Vangerow lag diese Idee auf der Hand, denn die Wegwerfgesellschaft ist ihm schon lange ein Dorn im Auge. Die in seiner Manufaktur geschaffenen Meisterstücke sind nicht nur umweltfreundlich, sondern ein Schmuckstück für jeden Musikliebhaber und Individualisten. Auf Wunsch werden die Gehäuse farbig lackiert und die Lautsprecher mit modernen Stoffen bezogen.



Das Herzstück der umgebauten Röhrenradios ist ein kleiner Computer. Dadurch kann man nicht nur UKW empfangen, sondern erhält ein WLAN-fähiges Radio, das ins Heimnetzwerk eingebunden werden kann. Man kann mit ihm Internetradio hören, gespeicherte Musik streamen oder Streamingdienste wie Spotify nutzen. Gesteuert wird der Mini-Computer bequem über eine App oder mit einer Fernbedienung.



Wer noch ein altes Röhrenradio in Familienbesitz hat, kann dieses in der Vangerow Manufaktur in Reutlingen individuell restaurieren lassen oder in einem Workshop zum Teil selber aufbereiten. Weitere Infos unter: www.vangerow.de



Wenn es um die Reparatur von Röhrenradios geht, schwingt plötzlich ganz viel Nostalgie und Gefühl mit, weiß Vangerow. Während die Reparatur einer Waschmaschine oder eines Smartphones ein notwendiges Übel ist, geht es hier um mehr. "Zum ersten Mal seit langem spüre ich bei Menschen wieder Begeisterung für die Reparatur", so Vangerow. Und wer weiß - vielleicht sind die Röhrenradios nur ein Anfang. Denn grundsätzlich lassen sich mit dem Minicomputer auch andere Geräte "better than new" machen.



OTS: Vangerow GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118954 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118954.rss2



Pressekontakt: Vangerow GmbH Bärbel Vangerow Keltenstraße 8 72766 Reutlingen



Tel. 07127 98 76 - 115 b.vangerow@vangerow.de