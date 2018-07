Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



31. Juli 2018. Disney übernimmt Fox - diese News tickerte vor ein paar Tagen durch die Welt. Dabei haben "Die Simpsons" den Deal schon vor Jahren prophezeit. Genau wie die Präsidentschaft von Donald Trump, den Abhörskandal der NSA oder die Finanzkrise in Griechenland. Seitdem hat die Kultserie den Ruf, die Zukunft vorhersagen zu können. Hoffen wir, dass sie mit der 29. Staffel (ab 14. August auf ProSieben) danebenliegt: Beim Staffelauftakt fallen "Game of Thrones"-ähnliche "Eiswanderer" und ein Drache in Springfield ein. Nur mithilfe von Lisas Zauberkräften kann eine Verbreitung der Eiskrankheit verhindert werden. In der achten Folge erfahren wir, dass Mathe und Englisch bald nicht mehr ausreichen werden, um an die Uni zu kommen. Dann stehen nämlich Telekinese und Hauskatze als Fremdsprache auf dem Stundenplan. Und in der elften Folge bereitet sich die Kleinstadt schließlich auf den Weltuntergang vor, indem sie eine Arche baut. Natürlich hat der unbeliebte Milliardär Mr. Burns da seine Finger im Spiel ... ProSieben zeigt die 29. Staffel von "Die Simpsons" ab 14. August 2018, dienstags um 20:15 Uhr.



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja Schlüter Kommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Kira Mindermann Tel. +49 (89) 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2