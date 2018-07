Frankfurt (www.fondscheck.de) - Höchstleistungen gibt der ETF-Handel in der sommerlichen Hitze zwar nicht her, so die Deutsche Börse AG.Dennoch würden viele Anleger auch während der Ferienzeit am Ball bleiben. "Wir verbuchen viele kleinere Trades", berichte Rick van Leeuwen von IMC Markets. Tracker des MSCI World führe der Market Maker ganz oben in der Kaufstatistik. Den Spitzenrang in der Abgabenliste würden MSCI Emerging Market-ETFs belegten. ...

