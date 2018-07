London (www.fondscheck.de) - Früher waren globale Dividenden-Fonds kaum in Asien engagiert. Aber das hat sich in den letzten Jahren geändert, so Kames Capital.Erstens wachse Asiens Anteil an den weltweiten Indices unaufhaltsam, entsprechend der Tatsache, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung dort lebe und die asiatischen Volkswirtschaften schneller wachsen würden als der Rest der Welt. Zweitens würden sich asiatische Unternehmen inzwischen durch größere Liquidität und höhere Aktionärsrenditen auszeichnen, wodurch die Region für Dividendenfonds attraktiver werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...