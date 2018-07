Größter Gewinner im DAX ist an diesem Dienstag die Aktie der Lufthansa - und zwar mit deutlichem Abstand. Bis in den Nachmittag hinein gewinnt das Papier knapp 8 Prozent an Wert hinzu. Grund sind die vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal, die etwas besser ausfielen als erwartet und zeigen, dass sich der Kranich-Konzern in einem schwierigen Marktumfeld behaupten kann.

Wie fielen die Zahlen aus?

Wie das Unternehmen mitteilte, stiegen die Umsätze zwischen April und Juni im Jahresvergleich ... (Alexander Hirschler)

