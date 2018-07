Zürich - In immer mehr Schweizer Städten gibt es ein Überangebot im Mietwohnungsmarkt. Aufgrund des weiterhin hohen Interesses an Immobilienanlagen werden weiterhin munter neue Mietwohnungen gebaut. Dies erhöht laut dem Immobilienberater Wüest Partner auch den Druck auf die Angebotsmieten. Auch Büroflächen dürften billiger werden.

Mittlerweile werden pro Quartal 166'000 Objekte inseriert, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten "Immo-Monitoring"-Studie. Das entspreche der höchsten Anzahl seit Messbeginn. Neu sei, dass es nicht nur in ländlichen Gebieten ein Überangebot gebe, sondern auch vermehrt in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...