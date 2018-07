Der Lichtkonzern Osram hat die Trennung von seinem schwächelnden Leuchtengeschäft beschlossen. Das Geschäft sei soweit stabilisiert worden, dass nun ein "geordneter Verkaufsprozess" eingeleitet werde, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Nun sollen Gespräche mit Interessenten geführt werden.

Das Geschäft mit der Beleuchtung für Bürogebäude, Fabriken und Straßen leidet seit einiger Zeit unter schwindenden Umsätzen, insbesondere in den USA. Als Konsequenz daraus hatte das Management einen Sparkurs eingeläutet und den Verkauf des Leuchten-Servicegeschäfts in den USA beschlossen. Der größte Standort des Bereichs ist in Traunreut angesiedelt, wo unter anderem Industrie- und Büroleuchten sowie Straßen- und Stadionbeleuchtung hergestellt werden.

Osram will sich künftig auf wachstumsstärkere Bereiche konzentrieren. Wie sich Osram strategisch weiterentwickeln soll, will das Management auf seinem Kapitalmarkttag im November bekannt geben./nas/she

ISIN DE000LED4000

