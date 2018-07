Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Sommer geht die ZDF-Kultursendung "aspekte" auf Reisen: Das nächste Ziel ist Salzburg. Welches Konzept steht 2018 hinter den Festspielen? "aspekte - on tour: Salzburger Festspiele 2018" begleitet am Freitag, 3. August 2018, 22.55 Uhr, den Intendanten und Konzertpianisten Markus Hinterhäuser, die Sopranistinnen Christiane Karg und Cecilia Bartoli sowie die Schauspielerin Sandra Hüller während der Vorbereitung zu den großen Festspielpremieren.



Ein Höhepunkt in Salzburg ist Mozarts "Zauberflöte" in der Neuinszenierung der amerikanischen Opernregisseurin Lydia Steier. Das ZDF zeigt am Sonntag, 5. August 2018, ab 22.00 Uhr zwei Stunden lang Höhepunkte aus "Mozarts 'Zauberflöte' aus Salzburg". ARTE bringt die vollständige Oper am Samstag, 4. August 2018, 22.00 Uhr, auf den Bildschirm.



In "aspekte - on tour" trifft Moderator Jo Schück die Pamina der diesjährigen "Zauberflöte", die Sopranistin Christiane Karg, und spricht mit ihr über ihre Mozart-Leidenschaft, ihr Verhältnis zu Salzburg und über die Arbeit an ihren Rollen. Zusammen mit dem Tenor Mauro Peter, der den Tamino singt, erzählt Christiane Karg, was von der Neuinszenierung zu erwarten ist.



"aspekte - on tour" widmet sich auch der Neuinszenierung von Kleists "Penthesilea". Sandra Hüller spielt darin die Titelrolle. Es ist die Fortsetzung ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit dem international gefeierten, belgischen Regisseur Johann Simons. Schon vor elf Jahren haben die beiden zusammen in Salzburg Kleists "Prinz Friedrich von Homburg" gezeigt. Die Besonderheit der diesjährigen "Penthesilea"-Inszenierung: Das Stück wird nur von zwei Schauspielern gespielt. Neben Hüller tritt Jens Harzer auf. Das Festspielpublikum kennt ihn aus dem "Jedermann".



Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser ist auch Konzertpianist. In dieser Funktion widmet er der russischen Komponistin Galina Ustwolskaja eine Hommage. Sie ist eine der großen Unbekannten der russischen Musikwelt. Bei den Salzburger Festspielen gibt es auch ein Wiedersehen mit der Koloraturkönigin Cecilia Bartoli. Sie erzählt "aspekte" von ihrer Leidenschaft für Salzburg und für Rossini.



Nach Bayern und Salzburg, besucht "aspekte-on tour" die Europäischen Kulturhauptstädte 2018, Valletta und Leuwaarden (17. August 2018).



https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-on-tour/



https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/



https://presseportal.zdf.de/pm/sommernachtsmusik-1/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aspekteontour



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121