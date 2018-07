Für deutsche Unternehmer ist es eines, wenn nicht das wichtigste Projekt nach der Sommerpause: ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte. Hier ist die Wunschliste der Wirtschaft.

Fragt man Manager und Wirtschaftsverbände, Mittelständler und Fachleute, was sie sich am dringendsten von der Bundesregierung wünschen, dann rangiert diese Forderung sehr weit oben: ein Einwanderungsgesetz. Das bestehende deutsche Recht ist erstaunlich wirkungslos. Zuzüge von außerhalb der Europäischen Union, um die es geht, geschehen bislang eher zufällig. Ein klarer Plan zur globalen Talentanwerbung? Für die deutsche Politik ein Fremdwort. "Ein Gesetz, das die Zuwanderung von Fachkräften regelt, ist überfällig", sagt Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), einer der führenden Migrationsexperten. Die bestehenden Wege würden "viel zu selten beschritten".

Die große Koalition hat zwar Abhilfe versprochen. Noch in diesem Jahr soll ein Gesetzesentwurf stehen. Doch viel mehr als erste Vorarbeiten und ein Gespräch zwischen Innenminister Horst Seehofer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die gemeinsam zuständig sind, hat es bislang nicht gegeben. Immerhin: Die Wunschliste aus Wirtschaft und Fachwelt steht.

1. Schützt die, die hier sind

Bevor festgelegt wird, wer in Zukunft kommen kann, sollte die Regierung Klarheit für diejenigen schaffen, die schon hier sind. Flüchtlinge, die in Deutschland in den vergangenen Jahren die Sprache gelernt und einen Ausbildungsplatz oder Job gefunden haben, müssen die Sicherheit haben, bleiben zu dürfen. Im Prinzip ist das zwar bereits so, dafür sorgt die sogenannte 3+2-Regelung, die ein Aufenthaltsrecht für eine dreijährige Ausbildung und anschließende zweijährige Arbeit garantiert. Trotzdem versuchen einzelne Behörden immer wieder, Abschiebungen durchzusetzen. So sei die 3+2-Regel auf dem Papier "sehr wichtig", sagt Achim Dercks, Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Industrie- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...