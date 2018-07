Commonwealth Bank of Australia führt grenzüberschreitende Sendungsverfolgung basierend auf der Blockchain-Technologie ein New Yorker Medical School kündigt Start eines Blockchain-Forschungszentrums an Ethereum (ETHEREUM in der xStation 5) fällt auf etwa 440 USD

Der Krypto-Markt war am Montag von Rückgängen geprägt, da die wichtigsten Kryptowährungen in den letzten 24 Stunden Verluste erlitten haben. Die Kapitalisierung des gesamten Marktes liegt subtil unter 290 Mrd. USD, während die Kapitalisierung ohne die beliebteste Kryptowährung Bitcoin etwas unter 150 Mrd. USD liegt. Die heutigen Hauptthemen betreffen das neue Projekt einer großen australischen Bank und das neue Forschungszentrum der New Yorker Medical School. Beginnen wir mit einer Nachricht aus Australien, wo in letzter Zeit ein viel versprechendes Blockchain-Projekt zum weltweiten Handel abgeschlossen wurde. Die Commonwealth Bank of Australia, eine der vier größten australischen Banken, hat eine grenzüberschreitende Sendungsverfolgung ...

