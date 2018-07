In der weltweiten Kryptogemeinde herrscht derzeit große Begeisterung über die Fähigkeiten der kürzlich von Watts Miners eingeführten Kryptowährungs-Miner. Das Unternehmen hat drei äußerst leistungsstarke Miner (Schürfer) mit einer Hashrate von bis zu 1000 TH/s für Bitcoin eingeführt, was sie von den auf den Markt befindlichen mehreren hundert Produkten gewöhnlicher Art abhebt. Ausgestattet mit der ASIC-Chiptechnologie von Watts Miners, bieten diese Miner eine garantierte Rendite in weniger als einem Monat.

Obwohl es sich um ein relativ neues Konzept handelt, sind Kryptowährungen inzwischen eine feste Größe in der Finanz- und Technologiewelt. Durch das Schürfen (Mining) von Kryptowährungen werden neue Kryptowährungen erzeugt. Die Hashrate-Leistung ist ein häufig verwendeter Begriff im Schürfen von Kryptowährungen und gilt als eine der wichtigsten Determinanten der Ertragsperspektive des Schürfprozesses. Sie kann als Maß für die Hardwareleistung des Miners definiert werden und gibt die Berechnungsfrequenz der Hashfunktionen pro Sekunde an. Je nach Fähigkeit kann die Leistung eines Kryptominer in KH/s (Kilohash pro Sekunde), MH/s (Megahash pro Sekunde), GH/s (Gigahash pro Sekunde) und TH/s (Terrahash per Sekunde) gemessen werden.

Watts Miners (www.wminers.com) ist ein Expertenteam, das in der Kryptobranche bereits seit den Anfängen aktiv ist. Mit den drei neuen Kryptominer Watts Mini, Watts Miner und Watts Rack verfolgt das Unternehmen das Ziel, Produkte bereitzustellen, die eine höhere Rentabilität für die Anwender gewährleisten. Durch die Maximierung der Hashrate auf ein in dieser Branche bislang unerreichtes Niveau hat es dieses Ziel erfüllt. Diese Miner können mit mehreren Algorithmen operieren und sind in der Lage, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero und Dash zu schürfen. Im Folgenden sind die von den drei Minern angebotenen Hashrate-Leistungen aufgeführt.

Bitcoin: Watts Mini 120 TH/s, Watts Miner 250 TH/s, Watts Rack 1000 TH/s

Litecoin: Watts Mini 30 GH/s, Watts Miner 50 GH/s, Watts Rack 200 GH/s

Ethereum: Watts Mini 4 GH/s, Watts Miner 7 GH/s, Watts Rack 28 GH/s

Monero: Watts Mini 200 KH/s, Watts Miner 300 KH/s, Watts Rack 1200 KH/s

Dash: Watts Mini 1.1 TH/s, Watts Miner 1.7 TH/s, Watts Rack 6.8 TH/s

Um sich in einem hart umkämpften Markt abzuheben, hat Watts Miners zudem intelligente Funktionen wie ein geschlossenes Kühlsystem, geräuschlose Lüfter, geräuscharme Hochdruckpumpen, hocheffiziente Kühler und vieles mehr integriert.

Um mehr über Watts Miners und die besondere Produktpalette des Unternehmens zu erfahren, besuchen Sie bitte http://wminers.com/

Über Watts Miners: Watts Miners ist ein Hersteller hochwertiger Kryptowährungs-Miner, die eine äußerst hohe Hashleistung ohne großen Energieverbrauch erreichen. Das Team des Unternehmens besteht aus mehreren hochkarätigen Fachleuten aus renommierten Unternehmen wie Samsung, Microsoft, IBM und vielen anderen. Es hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt derzeit über Produktionsanlagen in den USA, Deutschland, China und Russland.

