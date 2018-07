Damit die versprochene Investitionsoffensive der Großen Koalition nicht wirkungslos verpufft, muss sich richtig aufgegleist werden. Wie das gelingen kann.

Die Große Koalition hat den Wählerinnen und Wählern eine Investitionsoffensive versprochen, um Deutschland zukunftsfest zu machen. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung verschiedene Vorhaben zur Stärkung der Investitionen geplant, so auch in den Bereichen Bildung und Betreuung, digitale Infrastruktur und Wohnungsbau. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn zielgerichtete öffentliche Investitionen in diesen drei Kernbereichen steigern Wachstumspotenziale und schaffen dauerhaften Wohlstand.

Doch die Wählerinnen und Wähler sind skeptisch und bezweifeln, dass den wohlklingenden Ankündigungen auch Taten folgen werden. Diese Skepsis ist nicht unbegründet. Bereits in der letzten Legislaturperiode wurden vorhandene Bundesmittel für Infrastrukturinvestitionen nicht abgerufen und geplante Investitionsprojekte sind im Sand verlaufen.

Zudem musste Finanzminister Olaf Scholz für seinen auf den ersten Blick wenig investitionsfreudigen Bundeshaushalt viel Kritik einstecken, auch wenn die Einwände nur teilweise gerechtfertigt sind: Zum einen hat die neue Bundesregierung einen deutlichen Zuwachs an investiven Ausgaben vorgesehen, die jedoch nicht als Investitionen verbucht werden. Zum anderen wird der Bund in Zukunft zusätzliche Finanzmittel an Länder und Kommunen für Investitionen zur Verfügung stellen, die wiederum nicht als solche ausgewiesen werden.

Es gibt also einige Lichtblicke, aber auch viel Schatten. Folgt daraus, dass die geplante Investitionsoffensive zum Scheitern verurteilt ist? Wir glauben, ...

