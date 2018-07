FRANKFURT (Dow Jones)--Osram will sein Geschäft mit Leuchten verkaufen und steigt nun in Gespräche mit potentiellen Interessenten ein.

"Dank zahlreicher Maßnahmen hat sich die Ertragslage der Geschäftseinheit Lighting Solutions deutlich stabilisiert, so dass wir nun einen geordneten Verkaufsprozess anstoßen. Wir werden künftig einen noch stärkeren Fokus auf wachstumsstarke Zukunftsgeschäfte haben", sagte Olaf Berlien, der Vorstandsvorsitzende der Osram Licht AG.

Das Unternehmen werde eine Aktualisierung zur strategischen Weiterentwicklung beim Kapitalmarkttag im November geben.

Laut Unternehmensmitteilung will sich Osram in Zukunft stärker auf Wachstumsfelder in High-Tech-Bereichen konzentrieren.

Die Geschäftszahlen des nun zum Verkauf stehenden Segments Lighting Solutions (LS) werden aktuell zusammen mit dem Segment Digital Systems als Berichtssegment Lighting Solutions & Systems (LSS) ausgewiesen, das 2017 auf einen Umsatz von 989 Millionen Euro kam und einen EBITDA-Verlust von 72 Millionen Euro machte.

Weltweit arbeiten rund 1.600 Mitarbeiter für diesen Bereich. Am größten Standort der Lighting Solutions in Traunreut werden unter anderem Industrie- und Büroleuchten sowie Straßen- und Stadionbeleuchtung hergestellt.

July 31, 2018

