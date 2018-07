Um die bei der UN-Klimakonferenz von Paris im Jahr 2015 vereinbarten Klimaziele tatsächlich zu erreichen - also z.B. die 40-prozentige Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2030 - braucht es zusätzliche 180 Milliarden Euro Investitionsvolumen. Nicht wenig, doch andererseits auch wiederum nur 2,5 Prozent des jährlich von institutionellen Anlegern in der EU angelegten Kapitals, wie die Institutional Investors Group on Climate Change festhält. Konkrete Kernpunkte. Doch Kapital ist nicht alles. Zusätzlich braucht es rechtliche Bedingungen, eindeutige Zielvorgaben und eine klare Richtungsvorgabe, ‚wie" und ‚wohin" es gehen soll um tatsächlich Impact zu erzielen. Um die in 2015 festgelegten Ziele tatsächlich zu...

