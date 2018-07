Hamburg (ots) - Super News für alle Fans der fantastischen "Harry Potter"-Welt von J.K. Rowling: Als perfekte Ergänzung und ultimative Vorbereitung auf "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" zeigt CinemaxX im Anschluss an die "Harry Potter Series" noch einmal "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" in der Originalversion sowie als deutsche Synchronfassung. Nach dem enormen Run auf die "Harry Potter Series", die CinemaxX ab dem 31. Juli deutschlandweit in den CinemaxX Kinos bietet, kommt nun das nächste Highlight für alle Fans der "Wizarding World of Harry Potter": Wenige Tage vor dem Kinostart können sich Fans oder jene, die den ersten Teil bisher nicht kennen, am 6. November (Originalversion) und am 11. November (Synchronfassung) im XXL-Leinwandformat mit "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" auf die Fortsetzung des "Harry Potter"-Prequels einstimmen. Tickets gibt es an den Kassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos sowie auf www.cinemaxx.de/wizardingworld.



Pünktlich zum Start von "Phantastischer Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" zeigt Deutschlands bekannteste Kinokette deutschlandweit mit "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" noch einmal den ersten Teil des "Harry Potter"-Prequels. Als fließenden Übergang aus der "Harry Potter Series", die mit über 50.000 verkauften Tickets binnen weniger Tage für einen waschechten "Harry-Potter"-Hype bei CinemaxX sorgt, können sich Fans der fantastischen "Harry Potter"-Welt auf ein weiteres Highlight freuen. Noch einmal findet das erfolgreiche Meisterwerk "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" seinen Weg zurück auf die Kinoleinwand und verkürzt so die Wartezeit bis zum heiß ersehnten Kinostart von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" am 15. November 2018.



Tickets gibt es an den Kassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos sowie auf www.cinemaxx.de/wizardingworld und in der CinemaxX App.



Mehr zu "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"



Der magische Tierforscher Newt Scamander kommt im Jahr 1926 nach New York City. Die dort lebende magische Gemeinschaft lebt in großer Angst vor der Entdeckung durch die Muggel, in den USA No-Majs genannt. Auf seinen Reisen lässt Newt seinen magischen Koffer, dessen Fassungsvermögen größer ist, als es den Anschein hat, ungern aus den Augen. Denn in ihm ist so viel Platz, dass er eine Vielzahl von magischen Wesen beherbergt. Dummerweise kommt es schon kurz nach Newts Ankunft in der Stadt zu einer folgenreichen Verwechslung, während derer einige der teilweise gefährlichen Tiere ausbrechen.



Newt versucht also, die entflohenen Tierwesen mit Hilfe seiner neuen Bekanntschaften im Großstadtdschungel von New York wieder einzufangen und kommt dabei einem noch viel gefährlicheren Wesen auf die Spur...



CinemaxX "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" - Termine



06. November OV: "Fantastic Beasts and where to find them"



11. November "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"



Nicht in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos wird die Originalversion (OV) gezeigt!



Teilnehmende CinemaxX Kinos sind: Augsburg (+OV), Berlin, Bielefeld, Bremen (+OV), Dresden, Essen (+OV), Freiburg (+OV), Göttingen (+OV), Halle (+OV), Hamburg Dammtor (+OV), Hamburg Harburg, Hamburg Wandsbek, Hannover (+OV), Heilbronn (+OV), Kiel (+OV), Krefeld (+OV), Magdeburg (+OV), Mülheim, München (+OV), Offenbach, Oldenburg (+OV), Regensburg (+OV), Sindelfingen (+OV), Stuttgart Liederhalle (+OV), Stuttgart SI Centrum (+OV), Trier (+OV), Wolfsburg, Wuppertal (+OV), Würzburg (+OV)



Mehr zu der CinemaxX "Harry Potter Series"



Bei CinemaxX kann ab dem 31. Juli noch einmal im XXL-Format in das magische "Harry Potter"-Universum eingetaucht werden. Nicht nur zur Einstimmung auf den zweiten Teil von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", sondern auch zur Feier des 20. Jubiläums der deutschen Romanfassung, bietet die CinemaxX "Harry Potter Series" alles, was das "Harry Potter"-Fanherz begehrt.



Pünktlich zum 38. Geburtstag von "Harry Potter" startet CinemaxX deutschlandweit die "Harry Potter Series". Den Auftakt macht am 31. Juli der erste "Harry Potter"-Teil als englische Originalfassung und am folgenden Sonntag, den 5. August, als deutsche Synchronfassung. In einem Abstand von zwei Wochen präsentiert Deutschlands bekannteste Kinokette noch einmal die erfolgreichen Meisterwerke rund um den Zauberlehrling auf der großen Kinoleinwand und verkürzt so die Wartezeit bis zum heiß ersehnten Kinostart von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen". Als finaler Countdown werden die letzten drei "Harry Potter"-Teile je in einem Abstand von einer Woche gezeigt.



Alle Infos gibt es auch unter www.cinemaxx.de/wizardingworld



