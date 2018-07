SHENZEN (IT-Times) - Der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei Technologies Co. Ltd. hat heute vorläufige Ergebnisse zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 vorgelegt Der Umsatz von Huawei Technologies wuchs in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum...

Den vollständigen Artikel lesen ...