Auch interessant: Auf Konzeptstudie folgt Serienmodell BMW feiert Z4-Weltpremiere in Pebble Beach Nachdem BMW im vergangenen Jahr auf der Pebble Beach Autoweek bereits die Konzeptstudie seines neuen Z4 gezeigt hat, werden die Bayern in diesem Jahr an gleicher Stelle ihr Serienmodell enthüllen. mehr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...