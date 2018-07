Am Nachmittag stützten robuste Konjunkturdaten aus den USA den Dollar, und der Euro geriet im Gegenzug unter Druck.

Der Eurokurs hat am Dienstag zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1707 US-Dollar. Noch am Mittag war der Euro bis auf 1,1746 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1736 (Montag: 1,1684) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8521 (0,8559) Euro.

Am Nachmittag stützten robuste Konjunkturdaten aus den USA den Dollar, und der Euro geriet im Gegenzug unter Druck. Die Konsumausgaben und die Einkommen der privaten Haushalte hatten sich robust entwickelt. Zudem hatte das Verbrauchervertrauen ...

