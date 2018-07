Hamburg (ots) -



36 Grad und es wird noch heißer...Deutschland schwitzt! Für alle, die Abkühlung suchen, hat CinemaxX einen coolen Deal: Mit dem CinemaxX Sommer-Spar-Ticket gibt es fünf 2D-Filme bis zum 2. September für 27,90 Euro*. Ob grandioses Action-Spektakel wie "Mission: Impossible - Fallout", heiß ersehnte Musical-Fortsetzung "Mamma Mia! Here We Go Again", fröhlicher Familienspaß mit "Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub" oder Herz erwärmende Romantik mit "Deine Juliet" - die CinemaxX Programmvielfalt hält für jeden Geschmack das Passende parat! Statt Schwitzen ist Zurücklehnen im kühlen Kinosaal angesagt. Das CinemaxX Sommer-Spar-Ticket und weitere Infos gibt es an den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos und auf www.cinemaxx.de/sommer.



Fünfmal Film, fünfmal Sparen, fünfmal Kino-Spaß - das CinemaxX Sommer-Spar-Ticket sorgt im Aktionszeitraum 19. Juli 2018 bis einschließlich 2. September 2018 für Abkühlung und unvergessliche Kino-Momente zum kleinen Preis. Natürlich ist auch für die entsprechende Stärkung gesorgt: Das Sommer-Spar-Menü, bestehend aus Popcorn im poppigen Popcorn-Becher (kleine Größe) und Softdrink (0,5 Liter), kann am Gastro-Tresen gekauft werden und bietet on top ein kleines Extra, das auch noch nach dem Kinobesuch Spaß macht.



Die teilnehmenden CinemaxX Kinos sind:



Augsburg, Berlin, Bielefeld, Dresden, Essen, Freiburg, Hamburg Dammtor, Hamburg Harburg, Hamburg Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Oldenburg, Sindelfingen, Stuttgart an der Liederhalle, Stuttgart im SI-Centrum, Trier, Würzburg.



* Gilt für alle 2D-Vorstellungen. Das Ticket ist personalisiert und nicht übertragbar. 3D-Vorstellungen und VIP-Sitze gegen Aufpreis. Preise für Sonderevents können abweichen, nicht mit Rabattaktionen kombinierbar. Tickets nur solange der Vorrat reicht. Nicht genutzte Tickets verlieren nach Ablauf des Aktionszeitraums (Aktionszeitraum 19.7.2018 bis 2.9.2018) ihre Gültigkeit und werden nicht erstattet.



Pressekontakt: CinemaxX Holdings GmbH Ingrid Breul-Husar 040/45068179 presse@cinemaxx.com