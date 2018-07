Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstag im Späthandel ohne klare Richtung gezeigt. Während am längeren Ende Kursgewinne verbucht wurden, zeigten die kürzeren Notierungen Verluste. Der Euro-Bund-Future präsentierte ebenfalls leichte Kursabgaben.Nachdem am Vormittag Konjunkturdaten der Eurozone wenig Beachtung gefunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...