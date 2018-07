Berlin (ots) -



Freibad und Grillen bei tropischen Temperaturen - der Sommer hat Deutschland fest im Griff. Fehlt nur noch eine eisgekühlte Erfrischung! Klar, eine Coke passt immer - aber wie wär's zur Abwechslung mit einer fruchtigen Abkühlung? Jede Woche präsentiert Coca-Cola Journey, das Onlinemagazin von Coca-Cola, in der Serie "Komm auf den Geschmack" seine neuen Erfrischungslieblinge - jeder mit einer anderen Zutat. Aktuell stellen sich hier fünf Persönlichkeiten als fruchtige Durstlöscher vor, die nicht nur im Sommer geschmackliche Vielfalt bieten:



1. Himbeere - das It-Girl aus der Steinzeit



Es gibt über 200 Sorten von mir und ich komme auch mal in schickem Weiß, Gelb, Orange, Violett daher, meist aber in dem verführerischen Rot, in dem die meisten von euch mich kennen. Genau genommen bin ich überhaupt keine Beere: Ich bin eine Sammelsteinfrucht und gehöre zu der Familie der Rosengewächse.... Weiterlesen:



http://ots.de/EmWTpI



Unsere Empfehlung: HONEST® Bio Tee Himbeere Basilikum



2. Pink Grapefruit - das sonnige Energiebündel



Dass es mich gibt, verdanke ich einem Zufall. In meiner Heimat Barbados soll ich um 1750 herum, durch eine zufällige Kreuzung einer Orange mit einer Pampelmuse, entstanden sein. Mein Name kommt aus dem Englischen. "Grape" bedeutet Traube. Da meine Früchte weinrebenartig am Baum hängen, erfand man diese Bezeichnung für mich. Die immergrünen Bäume mit dunkelgrün glänzenden Blättern, auf denen ich wachse, werden fünf bis sechs Meter groß...



Weiterlesen: http://ots.de/serN9C



Unsere Empfehlung: FANTA Pink Grapefruit - ohne Zucker



3. Rhabarber - der süß-saure Theater-Star



Das Wichtigste vorweg: Ich bin keine Frucht, sondern ein Gemüse! Ein Stangengewächs aus der Familie der Knöteriche. In der alten Persischen Mythologie sind die Eltern der ersten Menschen einer Rhabarberpflanze entsprungen. Meine Erfolgsgeschichte währt unbestritten lange...



Weiterlesen: http://ots.de/oZbHJd



Unsere Empfehlung: ViO Schorle Rhabarber



4. Pfirsich - der Weltenbummler



Ganz recht, ich stamme aus China und bin dort seit jeher ein großer Star in vielen Geschichten des Landes. Eine dieser Legenden handelt von Xi Wang Mu, der ewig jungen Göttin des westlichen Himmels, die einen wunderschönen Pfirsichgarten besaß. Doch um in den Genuss der Pfirsiche zu kommen, musste man unsterblich sein...



Weiterlesen: http://ots.de/bEKg1k



Unsere Empfehlung: Fuze Tea Schwarzer Tee Pfirsich



5. Mango - die Königin der Tropen



Damit das klar ist: Ich bin die Königin der Früchte. Doch keine Sorge - ich bilde mir nichts darauf ein. Nur zu! Beißt hinein in mein süßes Fruchtfleisch! Ich bin geboren, um euch Freude zu bereiten. In meiner Heimat Indien gelte ich als Symbol für Liebe. Ein Korb voller Mangos, den man verschenkt, ist Zeichen tiefer Verbundenheit...



Weiterlesen: http://ots.de/W7jYo7



Unsere Empfehlung: Fuze Tea Grüner Tee Mango Kamille



Lust auf mehr? Weitere leckere Zutaten, ihre Herkunft und Geschichte gibt es auf Coca-Cola Journey: https://www.coca-cola-deutschland.de/tags/komm-auf-den-geschmack.



