In Norddeutschland erlebt man gerade einen Jahrhundertsommer. Dabei hat Hamburg außerhalb seiner Stadtgrenzen einen ganz anderen Ruf: "Die eine Hälfte des Jahres regnet es hier, die andere ist das Wetter schlecht". Deshalb genießen die Hamburger an ihrer STADT.KÜSTE zurzeit noch mehr die vielen Sonnenstunden und tummeln sich an den Ufern der Stadt.



Die Elbe lockt mit ihrem erfrischenden Windhauch und lädt ein zu Abenteuer und Erholung, ohne dass die Hitze einen erschlägt. Da lohnt sich doch ein genauer Blick an die funkelnde Waterkant, der schnell zeigt, dass das Leben am Wasser Hamburg zu etwas ganz Besonderem macht. Der Blick auf die Elbe ist allgegenwärtig. Mit der kühlenden Brise im Nacken lässt sich am Horizont das Meer erahnen und Möwen singen permanent ein Loblied auf die Stadt und ihre Leute. Nur ein paar Schritte aus der Haustür raus den warmen Sonnenstrahlen und dem Meersalzduft hinterher - und da ist er auch schon: dieser einmalige Hamburg-Ausblick. Ob für eine sportliche Laufrunde, einen ausgiebigen Kaffee mit Freunden am Wasser, Ausflügen mit dem Boot, zum Stand Up Paddling oder nur mal raus mit dem Hund - die Küsten der Stadt sind für alles zu haben.



Drei neue Filme begleiten die Hamburger durch die kommenden Sommermonate, zeigen das typisch hamburgische Lebensgefühl am Wasser und machen Lust auf einen Kurztrip an die Elbe. Gestartet wurde jetzt auf www.hamburg-tourismus.de/stadtkueste mit dem "Leben am Wasser".



Die STADT.KÜSTE Hamburg kann mit dem Reiseangebot "Maritimes Hamburg" auch live erlebt werden. Ab 116 Euro pro Person sind 2 Übernachtungen im Hotel inkl. Frühstück, eine Stadtrundfahrt, eine Hafenrundfahrt auf der Elbe, eine einstündige Alsterrundfahrt sowie die Hamburg CARD für freie Fahrt mit Bus / Bahn und vielen Ermäßigungen enthalten. Buchung über die Website oder unter +49(0)40-300-51-701.



