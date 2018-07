FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gesundheitskonzern Fresenius ist guter Dinge, in diesem Jahr beim Konzernergebnis zu konstanten Wechselkursen eher das obere Ende der Prognosespanne erreichen zu können. Das sagte CFO Rachel Empey während der Telefonkonferenz für Analysten und verwies zur Begründung auf die starke Entwicklung der Sparte Kabi, die auch Konzernchef Stephan Sturm hervorhob und dabei insbesondere auf die gute Entwicklung von Kabi in Nordamerika verwies. Bei der Umsatzprognose wird der Konzern dagegen etwas vorsichtiger. So sei das obere Ende der Spanne, die Fresenius zuvor mit einem währungsbereinigten Erlösplus von 5 bis 8 Prozent bekräftigt hat, nach einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 6 Prozent im ersten Halbjahr weniger wahrscheinlich, so die Managerin.

Der DAX-Konzern hatte am Morgen bei Vorlage der Ergebnisse für das zweite Quartal auch bekräftigt, dass das Konzernergebnis in diesem Jahr zu konstanten Wechselkursen unverändert um 6 bis 9 Prozent zulegen soll, zugleich aber die EBIT-Prognose für seine auf Infusionsprodukte und klinische Ernährung spezialisierte Sparte Kabi angehoben. Demnach plant Kabi 2018 nun mit einer Veränderung beim währungsbereinigten EBIT zwischen minus 2 und plus 1 Prozent. Zuvor hatte Fresenius für Kabi einen Rückgang um 6 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt.

