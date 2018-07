Angesichts einer witterungsbedingt extrem schwachen Ernte fordern Bauern direkte Hilfen vom Staat. Sinnvoller wäre es laut Agrarökonomen, auf innerbetriebliche Risikovermeidungsmöglichkeiten zu setzen.

Durch die anhaltende Dürre in vielen Regionen Deutschlands ist eine Debatte über milliardenschwere Nothilfen für Bauern mit schweren Ernteeinbußen entbrannt. Auslöser ist eine entsprechende Forderung des Bauernverbands nach rund einer Milliarde Euro. Am Dienstag kamen Experten des Bundesagrarministeriums und der Länder zusammen, um eine "erste Bestandsaufnahme" der Schäden vorzunehmen. Beschlüsse über weitere Hilfen wurden vorerst nicht erwartet. Der Bund will erst über mögliche eigene Hilfen entscheiden, wenn Ende August eine offizielle Abschlussbilanz der Ernte vorliegt. "Wenn das ein nationales Ausmaß hat, dann kann der Bund wie 2003 auch mit Finanzen helfen", sagte Klöckner am Montagabend im ZDF. Nach einer pauschalen Absage klingt das nicht.

Aus ordnungspolitischer Perspektive wäre eine solche Maßnahme höchst fragwürdig: Wenn Bauern das Signal erhalten, das bei witterungsbedingten Ertragseinbußen in jedem Fall der Staat einspringt, könnte das den Anreiz mindern, selbst Maßnahmen zum Schutz vor solchen unternehmerischen Risiken zu ergreifen und diese auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Solche Möglichkeiten gibt es nämlich durchaus - wenn auch wohl noch nicht genug.

Die aktuelle Hitzeperiode trifft längst nicht alle Betriebe gleichermaßen, betont der Gießener Agrarökonom Rainer Kühl: "Betroffen sind vor allem Viehbetriebe, die mit ihrem eigenen Aufwuchs die ...

